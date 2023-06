Entregan las llaves de la ciudad a Katya Echazarreta

Anuncia que habrá “oportunidades espaciales” para Jalisco

Espera que en septiembre el Senado de la República apruebe una reforma para que las actividades aeronáuticas sean consideradas como prioridad nacional

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Por su trayectoria, ya que se convirtió a temprana edad en la primera astronauta mexicana y en fuente de inspiración para miles de personas, ayer autoridades del gobierno de Guadalajara le entregaron las llaves de la ciudad a la jalisciense Katya Echazarreta.

La ingeniera electrónica, con 26 años, viajó al espacio en la misión Blue Origin NS21 y desde entonces ha llevado a cabo una cruzada en el país no solo para hablar de su experiencia de vida, sino con la finalidad de lograr que en México se apoye más a la ciencia y a los nuevos talentos en aras de que tengan mejores oportunidades desde casa. En este sentido, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, fue quien encabezó la entrega de las llaves de la ciudad, tras reconocer la labor de la astronauta mexicana por ser quien, con su trabajo y esfuerzo, ha logrado lo que muchos sueñan.

“Katya, te entregamos este reconocimiento a nombre de la ciudadanía, por el gran orgullo que sentimos en lo que has realizado. Este logro es un logro de familia. Eres la fuente de inspiración de muchas de estas niñas y niños que nos acompañan, que ven en ti un gran ejemplo a seguir de vida, de inspiración, de trabajo, de disciplina, de prudencia, de humildad. Lo que tú nos has demostrado, aunque seas la primera mexicana en haber viajado al espacio, es siempre una conducta de humildad y sencillez, y eso nos ayuda como esa fuente de inspiración para nuestros niños”.

Por su parte la astronauta habló de su sentir cuando fue seleccionada para la misión que la llevó al espacio, y de todo el trabajo que queda por hacer a fin de lograr que más jóvenes, mujeres y mexicanos puedan dedicarse a la ingeniería espacial y llegar hasta donde sus sueños se los permitan: “Sí soy la primera, yo como primera estoy aquí para asegurarme de que no pasen otros 40 años, 50 años, 70 años antes de que otro mexicano pueda tener esa oportunidad de viajar al espacio. Yo tuve estas oportunidades porque estudié en otro país, porque trabajé en otro país, porque Estados Unidos me dio trabajo en la NASA, y dedicarle esto a México no solo son palabras sino mucho trabajo, y es una promesa que me estoy tomando muy en serio”.

Como parte de las labores que realiza con autoridades de diferentes niveles de gobierno, dijo esperar que en septiembre el Senado de la República apruebe una reforma para que las actividades aeronáuticas sean consideradas como prioridad nacional, sin embargo, también adelantó que habrá buenas noticias pronto en la materia.

“En unas semanas vamos a anunciar algo muy, muy grande, así que pongan atención. Son las primeras oportunidades espaciales que van a existir aquí, en México. Jalisco tiene algo que ver con este anuncio que vamos a dar en unas semanas. Yo sé que tienen sueños, que no soy la única. Claro que trabajé y me esforcé muchísimo, pero también entiendo que un sueño sin oportunidades es un sueño que se va a quedar en un sueño para siempre. Y eso ya no va a suceder aquí en México”.