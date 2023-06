Jaliscienses urgen acabar con aviadores y diputaciones

Legisladores simulan trabajar en reingeniería del Congreso

“Tienen meses y meses prometiendo un gran cambio y nada más no se ve nada. Son una bola de parásitos que hacen como que trabajan”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque el viernes pasa­do diputados aprobaron dar los primeros pasos en torno a la supuesta reingeniería del Congreso de Jalisco en aras de adelgazar la nómina y me­jorar su operatividad, ciuda­danos consideraron que son minúsculos los esfuerzos rea­lizados por hacer un cambio en verdad; urge acabar con aviadores y con diputaciones, señalaron.

A inicios de semana no prosperó un dictamen para congelar trece plazas del Congreso local, sin embargo, el viernes pasado por fin le­gisladores lo aprobaron, así como un acuerdo para iniciar con mesas de trabajo en aras de establecer, entre otras co­sas, que los nombramientos se darán por concurso, sin embargo, quienes platicaron para Página 24 manifesta­ron que esto no es suficiente para mejorar como tanto se ha prometido.

“Tienen meses y meses prometiendo un gran cambio y nada más no se ve nada. Son una bola de parásitos que hacen como que trabajan. En el Congreso, así como en otros lados, los puestos son por amiguismos y creen que con decir que van a despedir a trece personas se soluciona el problema, cuando ni siquiera están haciendo lo esencial, dan pena. Deberían recortar a los diputados mejor”, expresó Óscar Aldaco Flores.

“Son un chiste (los dipu­tados), todos y cada uno, pre­sentes y pasados, porque no tienen llenadera. Claro que dirán que harán una reestruc­tura, pero falta con rascarle para ver cómo es gente que no es de su grupo, porque ton­tos tampoco son, solo quieren liberar plazas para después ocuparlas con su gente en el futuro, yo no sé a quién enga­ñan”, agregó Monserrat Díaz.

El viernes pasado, en se­sión de último momento de la Comisión de Administración, diputados aprobaron el acuer­do a fin de echar andar el Plan Institucional para la Reestruc­tura Integral del Congreso de Jalisco. Con esto se pretende­rá conformar el servicio civil de carrera y el de escalafón, con el objetivo de asegurar que los nombramientos se da­rán por capacidades mediante un concurso.

También se pretende ha­cer una auditoría interna en aras de detectar anomalías o irregularidades en la nómina u operatividad del legislativo. Otro de los acuerdos versó en la congelación de trece plazas derivado del retiro anticipado y voluntario de la misma can­tidad de trabajadores, a quie­nes se les indemnizará.

“(Además) incluye la instalación de mesas de tra­bajo en todos los aspectos que podrán hacer una refor­ma integral, no solamente para reducir nuestra nómi­na sino para incrementar su eficiencia y su desempeño. También hemos logrado algo sin precedentes que es aprobar la realización de un concurso público abier­to a toda la población para que se inicie en el Congre­so del Estado el Servicio Civil de Carrera”, detalló en su momento la diputa­da Mara Robles, presidenta de la comisión legislativa.