Frangie abandona calles de El Colli

Vecinos piden pavimentaciones

“Ya vienen las lluvias y se pone cabrón (sic), no se puede ni pasar a veces porque hay calles que son de tierra y es un lodazal encabronado (sic)”, dijo muy molesto Florencio Aguirre, uno de los vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

En pésimas condiciones se encuentran muchas de las calles de la colonia Paraísos del Colli, en Zapopan.

Vecinos de la zona lamen­taron que en esta parte de la ciudad no hay acciones del ayuntamiento, no pavimentan y desde hace años no hay in­tervención en general, existen incluso baches en las calles empedradas, algo que es des­esperante para quienes habita en dicha comunidad ubicada al poniente de la zona metro­politana de Guadalajara.

“Lo que nosotros queremos es que arreglen estas pinches calles tan feas que tenemos, pero en el gobierno ni les in­teresa, desde hace mucho se ha venido reportando y nada, les manda uno fotografías y nada, y luego, ya vienen las lluvias y se pone cabrón (sic), no se puede ni pasar a veces porque hay calles que son de tierra y es un lodazal encabro­nado (sic)”, dijo muy molesto Florencio Aguirre, uno de los vecinos entrevistados.

Y agregó: “Claro que sí saben, se los hemos dicho varias ve­ces, es más, al presidente este que está ahorita, el Frangie (Juan José Frangie Saade) hasta se le entregó una petición formal cuando estaba en la campaña, y se comprometió a que nos iba a arreglar, y como todos, pura madre, ya llegando son de que si te ven ni te conocen y ni se acuerdan de lo que te pro­metieron”, lamentó.

Diversas calles de la colonia están en muy malas condiciones, hay incluso varias de estas que todavía no están pavimentadas, es decir, que o tienen empedrado –en muy mal estado, por cierto-, o bien son de tierra y más bien, parecen brechas.

Por ello, es que hicieron un llamado a su presidente munici­pal Juan José Frangie Saade, al que solicitaron que haya cumpli­miento a sus promesas de cam­paña.

Exigen que regrese el perso­nal del ayuntamiento y se evalúen las calles y que se intervengan, que se hagan las reparaciones necesarias para que al menos puedan circular con tranquilidad en su colonia.