Con Alfaro, decae el servicio del tren ligero

“Ya es común que una vez a la semana por algo se suspenda el servicio”

Descarrilamiento en la Línea 1 “es el perfecto ejemplo de cómo a las autoridades les vale gorro la gente mintiendo pese a que pudo ser peor, haciendo como si no pasara nada cuando sí pasó”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque las fallas en el ser­vicio se han vuelto una cons­tante de alguna u otra manera, ciudadanos cuestionaron la labor del actual gobierno en torno a las tres líneas del Sis­tema del Tren Eléctrico Urba­no (Siteur); llamaron al estado y autoridades de Transporte a mejorar este medio de movi­lidad en cuanto antes.

El sábado pasado se regis­tró un accidente en la Línea 1 cuando, a punto de llegar a la estación de Periférico Sur; uno de los vagones se descarriló debido a un cam­bio en las vías atribuido a un “error humano”, y si bien no hubo daños de cuidado sí se registraron algunas personas heridas, algo que no pasó desapercibido por la ciudada­nía quien no dejó de señalar cómo el servicio ha empeora­do cada vez más.

En redes sociales no fal­taron las fuertes críticas de usuarios quienes hablaron de algunas de las experiencias no tan gratas que han tenido en el tren, no obstante, tam­bién ciudadanos que platica­ron para Página 24 dieron fe de cómo es que el servicio ha decaído a comparación de la pasada administración y sobre todo a pesar de la tarifa que actualmente se cobra.

“El gobierno decía (en sus redes sociales) que no había pasado a mayores y que no había heridos, pero en las re­des y en las noticias se habló de algunos que sí se lastima­ron. Es el perfecto ejemplo de cómo a las autoridades les vale gorro la gente, mintien­do pese a que pudo ser peor, haciendo como si no pasara nada cuando sí pasó. Ahorita fue eso, pero también conte­mos las veces que se descom­ponen porque ya es común que una vez a la semana por algo se suspenda el servicio por un rato”, expresó Guada­lupe Cornejo.

“Urge un mantenimiento a las tres líneas, no puede ser posible que la tres, que se su­pone es la más nueva, sea la que más tenga fallas ya que a cada rato se para o va lento y nos deja varados a quienes vamos a trabajar temprano o cuando salimos. No sé qué está pasando pero yo no recuerdo que se descompusie­ran tanto. Se supone que es el transporte más seguro y ahora ya ni eso”, refirió Liliana To­var.

Además de las descom­posturas que hacen más len­to el servicio, ciudadanos tampoco se dejaron de que­jar de las fallas internas de las estaciones con respecto a las escaleras eléctricas o ele­vadores, que en más de una ocasión no funcionan para el pesar de quienes tienen algu­na discapacidad o son adultos mayores.

“En Santuario, La Nor­mal, Revolución, Plaza Pa­tria, Río Nilo, al menos una vez me ha tocado ver que en todas las estaciones hay una escalera o elevador que no sirven y no entiendo por qué, siempre dicen que están en mantenimiento pero luego duran así semanas o meses y pues fregados los que no pueden. El otro día me tocó ayudarle a una señora con su carreola porque no servía nada”, lamentó María Leticia Zermeño.

Estas quejas se sumaron además a los señalamientos a algunos guardias de las es­taciones, pues entrevistados manifestaron que es común que no presten información cuando el sistema falla o que se comporten de manera déspota con los usuarios, ra­zón por la cual urgieron una capacitación a los mismos.