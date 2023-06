Vecinos rechazan peatonalizar calle Zaragoza, en el Centro

No los ha consultado el ayuntamiento, denuncian

Acusaron un nuevo intento por legitimar actos autoritarios en perjuicio de los colonos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del centro de Guadalajara lamentaron que el ayuntamiento pretende peatonalizar la calle Zaragoza, desde San Felipe hasta Independencia, sin hacer consulta.

Acusaron un nuevo intento por legitimar actos autoritarios en perjuicio de los vecinos a quienes no les han dado participación, esto, a través de los denominados “consejos sociales” que no representan en realidad a los avecindados y comerciantes.

“Hay un grupo que está en la superintendencia del centro histórico, y hay una persona que es presidente del consejo social, y presentó esta iniciativa en el grupo de gobernanza donde está la superintendencia dirigida por Juan Manuel Munguía, y ellos insisten en que la calle de Zaragoza debe de ser peatonal hasta el cruce con la de Independencia, y eso está mal porque no nos están tomando en cuenta a los vecinos, y al presidente de la asociación civil, y ahí como consejo social están determinando algo que no deben y sabemos que ellos son paleros de Movimiento Ciudadano, paleros de Lemus. Están haciendo hasta los trámites para cerrar la calle y se va a hacer un cuello de botella por el tráfico”, dijo uno de los vecinos entrevistados quien prefirió el anonimato por temor a represalias.

Y agregó enfáticamente: “Yo le diría a Pablo Lemus que tengan cuidado con lo que están haciendo, porque son actos anticipados de campaña y serán denunciados ante la autoridad electoral correspondiente por el presunto delito de abuso de autoridad, porque no es posible que estén haciendo cosas como estas que van a ser un agravio a los vecinos y demás, no han hecho las consultas que deben de ser públicas y así tomar una determinación apegada a derecho, que participen todos y no nada más un partido político, Movimiento Ciudadano, el que está en el poder”.

Han pedido ser tomados en cuenta, pero los han ignorado. Una y otra vez, por parte del ayuntamiento, sólo con la determinación de los “consejos sociales”, se echan a andar proyectos que luego los vecinos deben de frenar en los tribunales, según se dijo.

“Que le quede bien claro presidente Pablo Lemus, no debe de haber botines políticos y ese señor Juan Manuel Munguía está abusando de su poder en perjuicio de los ciudadanos tapatíos”, finalizó.