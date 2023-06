Usan 200% más agua en Tlaquepaque

Autoridades piden cuidar y racionar su uso

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En los últimos días se han experimentado olas de calor en diferentes puntos del estado, y ante el temporal de estiaje que se vive autoridades del municipio de Tlaquepaque llamaron a la ciudadanía a cuidar y emplear un uso racional del agua para no desperdiciarla.

A decir del director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tlaquepaque, Héctor Ledezma Castellanos, por las altas temperaturas se incrementa el consumo de agua potable, por lo que se hace necesario que la ciudadanía tome precauciones en aras de no desperdiciarla y no generar, a corto o mediano plano, desabasto de este líquido como ya se ha vivido en otras ocasiones.

“El motivo de este mensaje es para darle a conocer a todos los tlaquepaquenses que estamos pasando por una onda de calor muy fuerte, muy marcada en nuestro territorio. Nos hemos dado cuenta que hasta el día de hoy se ha utilizado el 200 por ciento más que se ha venido utilizando en años pasados y es por el cambio climático que ya nos está rebasando, ya nos llegó, no es esperar diez años más”.

Señaló que la dirección que lidera administra el abasto de agua para el 17 por ciento de las colonias de Tlaquepaque, en tanto que el resto es atendido por el sistema Siapa, a quien han apoyado en esta época de estiaje.

Ante esto, señaló que las personas han hecho uso excesivo del agua, cuyo destino se desconoce ya que muchas de las casas tienen medidores que no funcionan o que no los tienen, o porque existen muchos lugares de riego clandestinos que acaparan también el abasto del líquido.

“Necesitamos hacer conciencia como ciudadanía y que sepan que tanto el agua potable como el sistema Siapa está haciendo todo lo posible porque se tenga la suficiente agua y presión. Pero es importante recalcar que el consumo excesivo está haciendo que los mantos freáticos estén muy por debajo de sus niveles y no haya recuperación en muestras mega cisternas o nuestros pozos. El calor está fuera de nuestras manos y también el uso excesivo del agua”.

Aunque son básicas, no dejó de mencionar algunas de las recomendaciones que se deben seguir en casa para evitar el desperdicio de agua como: no dejar correr el agua al afeitarse o cepillarse los dientes; ducharse en periodos cortos y cerrar la llave al enjabonarse; lavar frutas y verduras en un recipiente; no usar agua para descongelar alimentos; lavar solo grandes cantidades de ropa sucia; reparar todas las fugas; o lavar el auto con cubeta, por mencionar algunas.