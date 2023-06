Bici enfrenta retos para consolidarse como medio de transporte

Día Mundial de la Bicicleta

“Es una chulada poder moverte en la bicicleta a todas partes, pero hacen falta ciclovías, muchas más, por toda la ciudad”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque no se dejó de reconocer los esfuerzos que se han hecho, sobre todo los últimos años, para incentivar la movilidad no motorizada en la ciudad y el estado, tapatíos consideraron que hace falta todavía mucho por hacer para lograr que la bicicleta se consolide como un medio de transporte más; hace falta mayor infraestructura, mejora en el sistema de Mi Bici y un fomento de su uso, consideraron.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora el 3 de junio, ciclistas que platicaron para Página 24 refirieron las bondades de utilizar este medio de transporte, así como los peligros y retos a los que se enfrentan día con día al ser todavía una modalidad no tan aceptada por todos, en especial de automovilistas.

“Es una chulada poder moverte en la bicicleta a todas partes, pero hacen falta ciclovías, muchas más, por toda la ciudad. Yo tomo un camión que me baja en los Dos Templos y ya de ahí tomo bici para recorrer el trayecto que me falta, pero sí estaría bien más carriles para ciclistas. Además, necesitamos bicicletas de calidad, porque Mi Bici está cada vez peor”, refirió Enrique Avelar.

“Trasladarme en mi bici a todas partes ya se volvió un estilo de vida, una vez que empiezas no acabas y pues a arriesgarse en las calles porque tenemos derecho de circular por el carril derecho pero eso los que manejan no lo saben y pues ahí a movernos con cuidado y hasta con temor. Se necesita una cultura de movilidad para que podamos convivir en armonía porque todos tenemos derechos y obligaciones”, añadió Becky Cruz.

Con la construcción de una ciclovía en Javier Mina, ciudadanos tampoco dejaron de reconocer carriles habilitados para ellos como el bus bici en avenida Hidalgo, ya que les cambió para bien la forma en la que se movían para aquella zona de la ciudad, sin embargo, manifestaron que hacen falta muchos más pues está muy acotada la movilidad para quienes optan por este tipo de transporte.

“Imagina para los que empiezan con esto (de la bici), si nada más se mueven por ciclovías pues no es mucho el espacio por el que pueden andar. Aquí en el centro no hay tanto problema, pero moverte a otras zonas es imposible porque muchos no se van a bajar a las calles y por las banquetas tampoco es muy seguro ni correcto que digamos. Se requieren más ciclovías, aunque a muchos no les guste”, expresó Israel Aguilar.

“Fíjate que no creo en sí que hagan falta más ciclovías, creo que es más cultura por parte de todos. Hay reglamentos de movilidad que permiten e indican que los ciclistas deben ir en la calle por el carril derecho, no en las banquetas, entonces, ni ciclistas deben invadir banquetas para el peligro de peatones, y automovilistas deben entender que los que andan en bici también se pueden mover a nivel de calle. Es cuestión de colaborar y entender que para todos hay espacio”, señaló Claudia Montoya.

Ciudadanos también manifestaron que el tema de las ciclovías se tiene que extender más al interior del estado, pues consideraron que entre más infraestructura haya, más la gente se va acostumbrando a este otro tipo de movilidad. Además, urgieron por una reestructura al sistema de Mi Bici, ya que en la actualidad hay muchas bicicletas en mal estado y estaciones que no funcionan.