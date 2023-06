Jaliscienses viven con miedo ante inseguridad

Temen no regresar un día a casa

“Al gobierno (de Enrique Alfaro) le hace falta sensibilidad y salirse de su burbuja de cifras, pues en las calles día a día la realidad es otra”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que el gobierno del estado sigue presumiendo avances en materia de segu­ridad, ciudadanos insisten en que cada día más se sienten inseguros y con miedo de sa­lir a las calles; consideran que los robos son el pan de cada día en la ciudad.

Ciudadanos que platicaron para Página 24 manifestaron su pesar con respecto al clima de inseguridad que perciben en ciertas partes del estado, ya que ello los ha orillado de manera paulatina a dejar de hacer ciertas cosas por temor a no regresar un día a casa.

“Yo creo que las desapari­ciones son de lo peor que te­nemos y de lo que las perso­nas más se asustan. Te metes a Facebook y redes sociales y te encuentras con muchas fichas de búsqueda nuevas de más personas que ya no regresa­ron a sus casas. Al gobierno le hace falta sensibilidad y salirse de su burbuja de cifras, pues en las calles día a día la realidad es otra. Buscas no estar de no­che en la calle o no regresarte solo a casa y eso no está bien”, explicó Rodrigo Ramos.

“Casi siento que a todos alguna vez nos ha pasado que nos han robado o bolseado aquí en el centro. Si bien te va te bolsean sin que te des cuen­ta, pero alejarte de las calles principales del centro, ya sin necesidad de que sea tarde o de noche, se vuelve peligroso pues en cualquier momento te sale un fulano y ya te quitó cartera, celulares o mochilas”, refirió Alicia Sarahí.

“Venir al centro es saber que te arriesgas y casi todos lo sabemos. Ya sabes, la mochi­la por delante o bien cerrada sin llevar cosas de valor, te­ner bien checado los bolsillos y no distraerte con el celular porque alguien al pasón te lo puede quitar. Lo más chistoso de todo es que sí ves a poli­cías en el centro, sí los ves circular, pero eso y nada es lo mismo porque los ladrones no se detienen y pues uno como ciudadano tiene que cuidarse hasta de la sombra”, añadió Javier Sánchez Olvera.

Aunque no faltaron aque­llos quienes reconocieron cómo en el centro de Guada­lajara la presencia de la poli­cía ha aumentado de manera significativa, tampoco dejaron de señalar que esto no es pro­porcional a otras colonias en la ciudad en donde con suer­te se ve a una patrulla algún día de la semana, razón por la cual no dejaron de llamar a las autoridades a reforzar la vigilancia y sobre todo el ac­tuar de los elementos a fin de cambiar no solo la percepción de seguridad, sino de verdad generar un cambio.

“Ahí tienes a los que le­vantaron creo que aquí en el centro hace tiempo, con poli­cías de frente. Si eso pasa a la vista de todos ¿imagina lo que no cuando nadie ve? Ahí tienes también a los jóvenes de Zapo­pan, del call center, los robos conejeros, los enfrentamien­tos. Mazamitla, por ejemplo, ahorita ya no he escuchado mucho, pero hubo un tiempo que ir era peligroso. Ojalá se hiciera mucho más”, agregó Sergio Yáñez Martínez.