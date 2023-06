Colocarán “arañas” a partir del lunes

La multa es de 415 pesos para quitar el artefacto

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A días de que arranque la instalación de inmoviliza­dores y multas en contra de automovilistas reincidentes mal estacionados en el cen­tro de Guadalajara, tapatíos manifestaron su sentir con respecto a esta nueva estra­tegia del alcalde emecista Pablo Lemus Navarro; mien­tras unos consideraron buena la idea para meter orden en el primer cuadro de la ciu­dad, otros más no dejaron de tachar esto como una acción recaudatoria más.

De acuerdo a autorida­des municipales, derivado a reformas que se hicieron al reglamento de movilidad, el próximo 5 de junio se podrán colocar inmovilizadores o las famosas “arañas” a todos los coches mal estacionados y que hayan reincidido en al­guna falta vial. La multa será de 415 pesos para quitar el artefacto y se dará 24 horas al propietario para hacerlo o de lo contrario el automóvil será retirado con grúa.

Si bien en su momento el ayuntamiento tapatío anunció campañas de información para enterar a la ciudadanía en qué sectores aplicará esta nueva norma, lo cierto es que algu­nos ciudadanos entrevistados por Página 24 no se dieron por enterados hasta ahora.

“Se me hace una estrategia más para sacar más dinero, porque es gobierno y parece que no hallan ni de dónde. Es una pena porque yo no sabía de esto que me dices y si alguien no está por enterado pues ya lo van a fregar con una multa. Aquí en el centro se estacio­nan muchos y verás cómo van a sacar de dinero”, consideró Arturo Hernández Sánchez.

“No estaba tan enterado del asunto pero no me parece bien. ¿Para qué más multas? Si de por sí ya es difícil es­tacionarte en el centro, entre los parquímetros (digitales) y los estacionamientos la gente busca lo que menos le haga gastar dinero y con esto los viales van a estar bien bravos multando hasta cuando no de­berían”, añadió Gustavo Guz­mán Trujillo.

Aunque ha habido entre la ciudadanía otras muestras de inconformidad, lo cierto es que hay también quienes señalaron esta medida como una buena solución ante el caos vial que se genera en todo el centro, so­bre todo los fines de semana a ciertas horas del día. Y es que, expresaron, muchas personas no respetan rampas o salidas exclusivas y eso entorpece no solo la movilidad vial, sino la de los propios peatones.

“Qué bueno, creo que ya hasta se habían tardado. Claro que la gente se te va a enojar, pero ¿cómo van a entender? Camínale unas cuadras por aquí y podemos contar a va­rios carros mal estacionados, tapando rampas y arriesgando a la gente que luego no sabe cómo moverse y se tiene que bajar de las banquetas con riesgo a que la atropellen”, expresó Tanya Aguilar.

“Necesitamos desplaza­mientos seguros. Yo, como ci­clista y peatón, te puedo decir que hace falta mucha cultura vial de todos y más en esta zona que es muy concurrida. Es necesario poner orden y ojalá que con estas arañas la gente vaya entendiendo que las banquetas y las calles son para todos y que si nos orga­nizamos, todos nos podemos mover sin tanto rollo”, refirió Saúl Tovar.

De acuerdo a la nueva disposición del ayuntamien­to de Guadalajara, la multa será de 415 pesos a fin de que sea retirado el inmovili­zador del coche, el cual solo se aplicará a todos aquellos que hayan reincidido en una falta vial. Se dará un margen de 24 horas para pagar o el coche será retirado con grúa. Este programa, en su primera etapa, aplicará solamente de Federalismo a Calzada Inde­pendencia y de Jesús García hasta Niños Héroes.