Ante desapariciones y narcofosas, para Alfaro todo está bien

“Agenda” de seguridad es “botín político”, dice a sus detractores

Todavía hay trabajo por hacer, dijo en Puerto Vallarta el mandatario estatal, que fue cuestionado sobre la seguridad y las fosas con restos humanos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Pese a los hechos que se han registrado los últimos días, como la desaparición de jóvenes en el caso del call center o el hallazgo de fosas, el gobernador de Jalisco, En­rique Alfaro Ramírez, pasa lo contrario y salió a dar los supuestos resultados que su administración ha dado en materia de seguridad.

En entrevista en Puerto Vallarta, el mandatario esta­tal fue cuestionado sobre el tema de seguridad y las fosas con restos humanos. Si bien dijo que hay todavía trabajo por hacer, no dejó de resaltar cómo en los últimos cuatro años han logrado bajar la in­cidencia delictiva en más del 60 por ciento.

Manifestó que hechos como los de las últimas se­manas han puesto en eviden­cia que el crimen organizado no tiene límites, aunque han sabido enfrentar el reto de recuperar la paz, por lo que expresó que no permitirán que haya quienes agarren esta agenda como “botín político”, como él sí lo hace cuando es candidato a algún cargo pú­blico: “Lo que no podemos permitir es que haya quienes quieran hacer de esta agen­da, insisto una vez más, botín político, cuando los datos, no del Gobierno del Estado sino del Sistema Nacional de Se­guridad ( que son alimentados con datos estatales), hablan de que en Jalisco los avances son enormes, de que se ha logrado reducir de manera importan­te el número de homicidios dolosos, todos los delitos re­lacionados con la seguridad pública”.

Aseguró que su gobierno tiene en claro que los avances obtenidos en materia de segu­ridad son enormes, por lo que seguirán con la ruta planteada en aras de seguir prosperan­do.

“Haber bajado la inciden­cia delictiva en nuestro estado en cuatro años en más del 60 por ciento, para nosotros es un gran logro. Eventos como los que hemos visto en estos días ponen en evidencia que el cri­men organizado no tiene lími­tes, que es una agenda en la que tenemos que seguir traba­jando, pero Jalisco ha sabido enfrentar el reto de recuperar la paz y la tranquilidad. Los avances son importantes, pero también los desafíos lo son”.

Recaudación y verificación avanzan

Por otro lado, y aunque de manera constante ha habido muestras de inconformidad, aseguró que el programa de verificación vehicular en la entidad va para adelante y funcionando, -y la recauda­ción a la par- ya que lo único que se busca con esto, según el emecista, es cumplir con los compromisos de la agenda ambiental.

“Va avanzando bien, está funcionando correctamente. Y cada vez son más los ciu­dadanos que entienden que si queremos cuidar nuestro me­dio ambiente, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte”.