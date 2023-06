Urgen sacar de “congeladora” iniciativa para regular clínicas estéticas

Son un problema de salud pública: Hagamos

La iniciativa que presentó desde el 2020 es vigente, asegura Enrique Velázquez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ya que se ha convertido en un problema de salud públi­ca al que se le necesita hacer frente cuanto antes, diputados de Hagamos llamaron al Con­greso de Jalisco a retomar y aprobar la iniciativa para re­gular las clínicas estéticas en la entidad.

El 24 de mayo pasado, en el municipio de Tepatit­lán, murió Georgina Nayeli tras someterse a una cirugía estética. Como ella se han presentado muchos otros ca­sos más a lo largo de los años por negligencia médica y usurpación de profesión, por lo cual el diputado Enrique Velázquez pugnó porque se descongele una iniciativa que presentó en la materia desde el 2020.

“Lo que nosotros estamos planteando es que se retome la iniciativa que ya está para segunda lectura, que no ca­ducó, que sigue vigente en esta legislatura. Es de los pendientes que tenemos, por­que seguimos viendo cómo sigue muriendo gente, porque acuérdense que esto no empe­zó ayer, desde 1999 estaba ya la matabellas y ya ofertaban este tipo de tratamientos, y esto es gravísimo pues no hay un tipo penal que prohíba que practiquen este tipo de activi­dades”, dijo el legislador.

La iniciativa plantea, en­tre otras cosas, generar el tipo penal para la usurpa­ción de profesión, así como sanciones y una mayor re­gulación a todos los estable­cimientos que se dedican a realizar diferentes procedi­mientos estéticos, ya que en la actualidad estas prácticas no solo son realizadas por quienes no tienen la prepa­ración adecuada, sino que las llevan a cabo en estable­cimientos clandestinos o que no cumplen con las normas de sanidad básicas.

“El llamado de hoy es a la regulación, a la certificación, a la conciencia de quienes ejercen este tipo de profesio­nes. Aunque Jalisco es nom­brado el oasis de la salud, también estamos hablando de que Guadalajara puede ser el oasis de las negligen­cias médicas en torno a las intervenciones estéticas que hoy nos están arrebatando la vida”, expresó Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos.

A decir de la presiden­ta del partido en Tepatitlán, Claudia Franco, en este mu­nicipio las exigencias y es­tándares de belleza han gene­rado que mujeres se sometan a este tipo de procedimientos, por lo que no dejó de reiterar la exigencia para que el esta­do actúe no solo para hacer justicia a Nayeli, sino a fin de garantizar servicios médicos de calidad.

“Necesitamos servicios de calidad, médicos cer­tificados e instalaciones adecuadas. Este tipo de procedimientos seguirán en aumento y tenemos que evitar a las personas que se aprovechan de esto y apare­cen para ofrecer servicios sin contar con las capacida­des adecuadas, ni las insta­laciones correspondientes. Exhortamos a los munici­pios para generar campañas de difusión y comunicación que abonen al reconoci­miento de los profesionales de la salud, y que los esta­blecimientos cuenten con el registro para este tipo de procedimientos”.