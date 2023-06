Fallan tarjetas de prepago del transporte público

Usuarios denuncian que pierden su dinero

Por Rafael Hernández Guízar

De nueva cuenta, usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Gua­dalajara se quejaron del mal funcionamiento de las tarje­tas para pagar los viajes.

Y es que a muchos les ha sucedido lo mismo, sus tarje­tas dejan de funcionar, y por ende, pierden toda la cantidad de crédito que hayan deposi­tado a la misma.

“Ya van tres veces que me pasa. Nada menos hoy se me fregó la tarjeta en la mañana y me quedé sin poderme su­bir al camión porque no traía dinero, tuve que regresarme a la casa y pedir prestado por­que tampoco tenía dinero ahí, Por eso yo creo que es impor­tante que ya hagan algo para poder vincular la tarjeta a una aplicación del celular o ver de qué manera le hacemos, pues para no estar perdiendo el dinero que tenemos en las tarjetas cuando por algo dejen de funcionar”, destacó Daniel Morales, uno de los entrevis­tados.

Y es que por el simple he­cho de traer la tarjeta dentro de la cartera a muchos les ha dejado de funcionar.

“Pues se dobló un poco, es que traía unas cosas en la cartera y como que una parte de la tarjeta se lastimó y ya no sirvió, y me dolió hasta el alma, traía lo de los paisajes, eran como 150 pesos, y pues tuve que comprar otra tarjeta y otra vez ponerle, y ya ahora, no le meto más de 50 pesos, no me vaya a pasar lo mismo “, dijo por su parte Alberto Torres, otro de los usuarios entrevistados.

De acuerdo con infor­mación proporcionada por algunos de los choferes del transporte público el día de ayer a este reportero, es im­portante cuidar al máximo la tarjeta pues con alguna fisura que tenga la misma o incluso contenerla cerca del celular la misma puede desprogramarse y dejar de funcionar.

La petición por parte de las personas es para que se eche andar alguna aplicación mó­vil para que los usuarios del transporte puedan vincular su tarjeta a una cuenta electróni­ca y así saber su saldo y poder pasarlo a una nueva tarjeta independientemente de que la misma deje de funcionar.