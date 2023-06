Chema Martínez traiciona al pueblo y los principios de Morena

Acata todos los designios de Enrique Alfaro, asegura consejero

En el partido acusan al ex panista de recibir “moches” del gobierno estatal

Por Rafael Hernández Guízar

Consejeros del partido Morena irán contra el coor­dinador de los diputados morenistas en Jalisco, José María Martínez, por faltar a los principios de esa fuerza política.

Carlos Sánchez, Conseje­ro Distrital de Morena en San Pedro Tlaquepaque, dejó en claro que el legislador está yendo contra los intereses del pueblo ya que no ha sido una oposición a los designios del gobernador Enrique Alfaro, puesto que ha votado siempre a favor de los presupuestos y decretos que ha propuesto el ejecutivo estatal, o sea, que le ha seguido en todo.

“Consideramos que no está trabajando en apego a los fundamentos de Morena y a la legitimidad que te da el voto popular, si sales a la calle, la gente está molesta de que se haya votado a favor de 15 a 20 años la verificación vehi­cular, por eso Morena debe de estar del lado del pueblo, y él no lo está haciendo”, dijo en entrevista con Página 24.

Y agregó: “Para noso­tros no hay duda de que hay alianzas entre el gobernador y otros actores políticos, entre los que están los legisladores, porque nos llama la atención cómo se votan los presupues­tos en bloque, no hay opo­sición alguna en contra de Alfaro, nosotros estamos en contra y en el consejo estatal de Morena invitamos a Che­ma Martínez a platicar pero no fue, y se convocó a más de 67 consejeros, la sesión fue el 20 de mayo y acudieron 88 consejeros”, aseguró Carlos Sánchez.

Fue el pasado 20 de mayo cuando se le convocó al legisla­dor que, de hecho, era panista, para que acudiera ante conse­jeros del partido a responder cuestionamientos que vienen de la base de Morena, pero José María Martínez, no fue.

Lejos de esto, lanzó un do­cumento a la opinión pública para justificar el apoyo a Enri­que Alfaro, algo que reproba­ron aún más los miembros del partido morenista.

“Nosotros quisimos hacer todo por la vía institucional, pero él lanzó un documento para responder a consejeros, y simpatizantes, él abrió el tema de forma pública y sí genera un daño en la percepción pública, haciendo ver a la gente que hay un problema en Morena y noso­tros sólo queríamos que hubiera comunicación”.

Y como ya abrió la discu­sión pública, irán ante la co­misión de honor y justicia de Morena en Ciudad de México para que ésta tome parte en el asunto pues lo acusan de re­cibir “moches” del gobierno estatal.

“Como ya lo abrió de ma­nera pública, yo como simpa­tizante de morena, hago anun­cio público para que quien quiera sumarse hagamos una pregunta a la comisión de ho­nor y justicia para saber si lo que hizo Chema Martínez es correcto, porque él dice que hay más de mil millones que han beneficiado a municipios gobernados por Morena, para nosotros eso es un moche por votar a favor”, finalizó Carlos Sánchez.