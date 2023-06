Banquetas de avenida Guadalupe “son un peligro”

Denuncian vecinos que el gobierno de Frangie los ignora

“Yo me caí y me fracturé el brazo… Es un peligro enorme y nadie hace nada, ni los de los condominios ni los del ayuntamiento”

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones pre­sentan las banquetas de la avenida Guadalupe, en Zapo­pan.

Completamente levanta­das por las raíces, en muchos de los tramos, las banquetas de esta tan concurrida ave­nida se han convertido en un peligro para las personas que transitan a diario.

“Yo me caí y me fracturé el brazo, y fue todo un pro­blema porque no me soldó bien y me dijeron que me iban a operar, pero por fortu­na se logró corregir y ya es­toy mejor, pero es u peligro enorme y nadie hace nada, ni los de los condominios ni los del ayuntamiento”, dijo el señor Fabián Cruz, uno de los entrevistados.

Y agregó: “Nosotros, pues pediríamos al presiden­te municipal que por favor nos ayude con esto porque es algo muy peligroso, es has­ta mortal para las personas como yo que ya somos de la tercera edad porque una caída nos puede afectar muchísimo, además de verdad no se pue­de casi caminar y el proble­ma viene desde el cruce de la avenida Rafael Sanzio hasta la avenida Tchaikovski, y lo peor es que lo hemos repor­tado muchas ocasiones pero no nos dan respuesta, por eso queremos ver si a través de su medio nos puede hacer el favor de voltear un poquito para acá”.

Vecinos y comerciantes han reportado en incontables ocasiones al ayuntamiento de Zapopan el problema y no se ha corregido.

La respuesta ha sido siem­pre la misma: Ninguna.

A esto se agrega los pro­blemas de alumbrado público que se tienen en muchos tra­mos de la avenida ya sea por los árboles que con su follaje impiden el paso de la luz, o bien porque muchas de las luminarias simplemente no están funcionando.

El llamado fue al presi­dente municipal Juan José Frangie, para que acuda el personal encargado de obras públicas a revisar el problema.