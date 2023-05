“Cartolandia”, zona sin ley

Asentamiento irregular en Tonalá

Una banda de rateros comete asaltos constantemente en los alrededores del sitio y se refugia en esta área, denuncian vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes de Tonalá re­clamaron al ayuntamiento por la inseguridad que se ge­nera en las cercanías de “Car­tolandia”.

Se trata de un asentamien­to irregular que inició por la invasión de predios por los denominados “paracaidistas”, de acuerdo con los inconfor­mes, una banda de rateros constantemente comete asal­tos en los alrededores del si­tio y se refugia en esta zona.

“Mucho robo. Y por des­gracia siempre pasa lo mis­mo, se van corriendo para allá y la policía no sé por qué nun­ca hace nada, y da mucho co­raje porque estamos a merced de lo que se les ocurra a estos malandrines, diario pasa lo mismo, que hay un asalto y la policía nunca llega cuando se le necesita, no hay presencia de la policía y eso nos tiene en alerta”, dijo una de las ciu­dadanas entrevistadas.

De acuerdo con las perso­nas que hicieron este reporte a la redacción de este diario, la Policía Municipal es omisa a las necesidades reales de las personas, no hay prevención del delito, no hay respeto a la autoridad.

“Se ríen los rateros, hacen lo que les da la gana, cuando pasa la policía, y digo cuando pasa porque no es muy cons­tante, nomás pasan y ya, no se detiene a ver qué pasa o qué están haciendo. Fuman mari­guana en la calle, toman en la calle, hacen lo que les da la gana, y así no se puede “.

Y por las noches es aún peor, puesto que a la delin­cuencia constante se agrega el problema de la falta de alum­brado público eficiente, algo que también han reportado, pero que en la administración a cargo de Sergio Chávez, simplemente se deja de lado.

Cansados de vivir así, los ciudadanos hicieron un lla­mado a su presidente muni­cipal para que cumpla con la promesa que hizo cuando es­taba en campaña, que la segu­ridad regresaría a sus calles y que habría cero tolerancia a la delincuencia.