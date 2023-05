Discapacitados y ancianos, sin acceso a Peribús

Elevadores, el “Coco” del gobierno de Alfaro

“Nadie dice nada ni hace nada (por arreglarlas), y pues nos quedamos sin poder subirnos porque ni modo de subir en la silla de ruedas agarrándome del pasamanos”

Por Rafael Hernández Guízar

Pese a las muchas quejas en las estaciones del trans­porte Peribús, los elevadores no funcionan y los discapaci­tados y ancianos no pueden ingresar al servicio.

Sin razón alguna, en estas estaciones dejaron de funcio­nar los elevadores, no existe letrero alguno que señale cuál es la opción que tienen los grupos vulnerables, quienes se han quedado sin poder ha­cer uso del tan sonado trans­porte que recorren el Anillo Periférico de la AMG.

“No, nadie dice nada ni hace nada, y pues nos que­damos sin poder subirnos porque ni modo de subir en la silla de ruedas agarrándo­me del pasamanos, imagíne­se lo complicado si alguien que sí puede caminar se le hace pesado subir y bajar, que será de uno”, lamentó Javier Esparza, un anciano entrevistado en la estación Parque Metropolitano, en el municipio de Zapopan.

Para él, igual que muchos otros que tienen limitaciones para poder desplazarse con independencia, resulta casi imposible subirse al Peribus, y es que los guardias de segu­ridad únicamente están dentro de las estaciones, es decir, que no hay quien les brinde auxilio para poder subir por las ram­pas que, dicho sea de paso, es­tán bastante prolongadas.

“No, qué van a andar ha­ciendo favores, cómo les ha­blamos, no hay modo, no nos podemos subir, si hay alguien que haga a uno el favor de ayu­dar a subir pues sí, pero sino, pues no, aquí nos quedamos, y pues a nosotros eso no nos ayudó. Antes al menos a veces algún chofer se paraba cuando pasaban las combis (midibu­ses), pero ahora pues ya no”, agregó el molesto ciudadano.

Acudimos ayer a cinco estaciones de este servicio de transporte articulado y en todas se vive el mismo pro­blema.

Desde la estación en Ciu­dad Judicial hasta la estación del tren ligero en el Periférico Sur es lo mismo, no sirven los elevadores, simplemente es­tán bloqueados y no hay quien haga el servicio de ayuda a los discapacitados.