Tapatíos, muy “Encabronados” con MC por los Inmovilizadores

“¡Pinches Ratas, nos Vemos en las Urnas!”, Truenan

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos se dijeron muy “encabronados” con Mo­vimiento Ciudadano (MC) partido en el poder por los inmovilizadores que se colo­carán en los carros de quie­nes no paguen por estacionar sus vehículos en las calles.

Será el próximo junio cuando se inicie con la colo­cación de estos dispositivos aprobados por el Cabildo ta­patío, concretamente, el día 5 será cuando se empezarán a poner las “trampas” esas.

“Qué poca madre de Le­mus y MC, pinches rateros, que tengan tantita madre, po­ner esas cosas cuando las ca­lles están tan feas, y cuando hay tantos baches y tanta ro­badera, que primero pongan orden antes de querer seguir jodiendo a la gente, pinche enano ratero ese que tene­mos de presidente municipal, maldita sea la hora en la que voté por esa rata (sic)”, dijo Alberto Larios, uno de los ciudadanos entrevistados.

Y es que este testimonio, es sólo uno de los muchos que mostraron lo “encabro­nado” de los ciudadanos quienes se dijeron hartos de los cobros fuertes del ayunta­miento por no pagar la tarifa obligatoria al estacionar el carro en la calle.

Pero no sólo será para quienes o paguen la tarifa, pues también, les será coloca­do a quienes se estacionen en lugares para discapacitados, para aquellos que se estacio­nen mal, o incluso, a quienes se suban a la banqueta.

“Y todavía con eso, vamos a tener que estar pagando esta­cionamiento , no hay de otra, pero la verdad es que se cobra cuando las cosas están bien, pero cuando no, cómo tienen el descaro de cobrar, eso ni es justo ni es lógico, lo que tie­nen que hacer es mandar a los policías a la calle a patrullar, a brindarnos seguridad para que no haya robos, eso es lo que deben de hacer antes de andar chingándose a la gente”, si­guió el molesto ciudadano.

Por cierto que, a aquellos a los que les sea colocado el inmovilizador, contarán con sólo 24 horas para pagar la multa correspondiente, de lo contrario, el carro será envia­do al corralón de donde no saldrá hasta pagar otra multa, “¡pinches ratas, nos vemos en las urnas!”