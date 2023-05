Presenta Hagamos el libro “Juventudes con Sentido”

El presidente del partido Hagamos, Ernesto Gutiérrez Guízar, presentó el libro “Ju­ventudes con Sentido”, cuyo objetivo es visibilizar y re­copilar los diferentes puntos de vista de las juventudes en Jalisco, indicó su dirigente estatal.

“En Hagamos queremos juventudes emancipadas y con capacidades de convivir con los otros, con quienes le son diferentes, también juventu­des que tomen a Jalisco como su casa y la quieran segura, limpia y con oportunidades; juventudes que le exijan a sus gobiernos condiciones y par­ticipen en la toma de decisio­nes”, externó el presidente de este instituto político, Ernesto Gutiérrez, durante la exposi­ción de la editorial.

Somos una oposición de puertas abiertas para las ju­ventudes y orgullosamente corrimos el riesgo, por lo que, a iniciativa de la militancia, hicimos posible el primer En­cuentro Estatal de Juventudes de Hagamos. Este encuentro tuvo el firme propósito de captar a decenas de personas jóvenes de todo el estado, con el fin de discutir los princi­pales problemas por los que atraviesan cada día, observar en qué convergen el Área Metropolitana de Guadalaja­ra con el resto de las zonas de Jalisco y diseñar rutas de acción para que incursionen en el activismo político y se sigan formando para defender nuestros principios, subrayó, Gutiérrez Guízar.

“No es coincidencia que en Hagamos realicemos es­tas acciones, ni que, en el norte, en el sur y en los al­tos nos reconozcan como la oposición que Jalisco nece­sita. El barco ha zarpado y, en conjunto con los cientos de jóvenes que quieran me­jorar sus condiciones, cons­truiremos el mejor Jalisco de la historia”, remarcó.

En su mensaje el presiden­te de Hagamos dijo que las juventudes tienen la ocasión de participar en los cambios que el mundo necesita por­que no hay otro mundo para existir. Ya que se vive en una sociedad injusta, cuya carac­terística es la desigualdad, las nulas oportunidades a grupos que han sido callados hasta la invisibilidad. Y es algo que debe cambiar.

“En Hagamos nuestras gargantas han optado por ha­blar con y de las juventudes. Hablar sin tapujos, con sus dolencias, con sus realida­des y sus aspiraciones. Que no les quede duda a todas y todos los jóvenes que en Hagamos impulsaremos una agenda de juventudes libres, aun cuando, los gobiernos actuales hayan decidido re­legarlos a segundo término, por encima de sus intereses electorales. Lo decimos cla­ro, Hagamos es el partido de las juventudes”, concluyó el dirigente estatal.

Por su parte la vicepre­sidenta del partido, Valeria Ávila, refirió que en Jalisco “las juventudes no seremos desgraciadas, a decir verdad, de nuestro estado, no habría opción de que nos quedára­mos indolentes ante las in­justicias y el dolor que nos atraviesa a nosotras y a toda la comunidad jalisciense, la misma que deposita sus espe­ranzas de muchas y muchos de nosotros”.

“Frente a la crisis de des­apariciones, violencia, violen­cia feminicida, el autoritaris­mo, la represión que sufrimos, la inexistente separación de poderes, el nulo interés de que las mujeres decidamos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, la violación de los derechos humanos más fundamentales como el derecho a la vivienda y a un ambiente sano, las juventudes alzaremos la voz, como ya lo hemos hecho, no se trata de sí nos podremos hacer escuchar, sino cómo nos haremos escu­char. Si el diálogo no basta, si las autoridades no dan resul­tados, si el dolor se expande y la ineptitud e inoperancia perduran, no es justo que es­peren que nos detengamos y nos exijan mantenernos ex­pectantes mientras a las trage­dias vigentes se suman otras y no paran de crecer los niveles de violencia hacia nosotras”, insistió finalmente la vicepre­sidenta de Hagamos.

Los temas plasmados en el libro son: derechos hu­manos, salud mental, medio ambiente y espacios libres de violencia.