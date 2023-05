“Cada vez es más Difícil “Comer Tres Veces al día”

Huevo, Frijoles y Tortillas Cada vez más Caros”

Por Rafael Hernández Guízar

Los incrementos a los pre­cios de la canasta básica ahor­can cada vez más a los tapatíos quienes ya no alcanzan siquie­ra para comer dignamente tres veces al día.

Lo anterior trascendió lue­go de un sondeo realizado por Página 24 Jalisco en diver­sos puntos de la zona centro de la capital del estado, donde los ciudadanos indicaron que comer, es cada día más una necesidad Imposible.

“Pues ya no se ajusta jo­ven, ya no comemos carne más de una vez a la semana porque ya ni para los frijo­les está alcanzando. No más Póngase a ver cómo está de caro hasta el huevo, el hue­vo por Dios santo que antes era lo más barato, los frijo­les y el huevo, Ahora parece un lujo comerse un lonche de frijoles con huevo porque hasta los birotes están por las nubes”, lamentó Eduviges Herrera, una ciudadana en­trevistada.

“Mi marido hace lo que puede, gana poco y pues francamente no alcanza. En­tre la comida, los pasajes de él para irse a trabajar, y los servicios ya no haya uno la puerta. Gracias a Dios que no pagamos renta sino imagíne­se, ya ni para comer ajusta­ba, entonces la verdad yo no sé ni cómo le hacen los que pagan renta todavía, porque de veras a esos en serio que no les ajusta ya”, agregó la consternada mujer.

Luego de esto fuimos a preguntar los precios en al­gunos puntos de venta en la zona centro de Guadalajara.

Y en efecto cosas tan bási­cas como el kilo de tortilla se ubica en los 24 pesos, los bo­lillo, no bajan de 8 pesos por pieza, y el kilo de frijol está en 40 pesos y con gorgojo.

Pero lo peor viene cuando acude uno a las carnicerías. El kilo de carne de res, no baja de 140 pesos, el más barato.

Lo anterior para una familia promedio de cuatro integrantes que sobrevive con el sueldo de una sola persona hace suma­mente complicada la posibili­dad de alimentarse.

Y es que a esto se debe de agregar que en muchos de los casos además de la comida se pagan también servicios bá­sicos como el agua potable la electricidad, y la renta de una vivienda qué en Guadalajara, no se encuentra en menos de tres mil 500 pesos.