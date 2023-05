En muy Malas Condiciones se Encuentran las Escaleras Eléctricas y Elevadores de la Linea 3

Pero Diego Monraz Pone Oídos Sordos Ante las Quejas

Por Rafael Hernández Guízar

En pésimas condiciones es­tán las estaciones dela línea 3 del tren ligero en Guadalajara: no funcionan ni las escaleras eléctricas ni los elevadores.

Sucede con mayor frecuen­cia en estaciones como Cen­tral Nueva y en pleno centro de la ciudad hay sitios en los que no sirven los elevadores y las personas con discapacidad y los adultos mayores, se que­dan sin poder abordar el tren al no haber siquiera guardias dispuestos a auxiliarlos.

“Desafortunadamente te­nemos esa problemática, que no funcionan ni las escaleras, ni los elevadores, y el algu­nas estaciones hasta las lám­paras están fallando, mire, yo gracias a Dios que tengo mis fuerzas para poder subir y bajar, soy joven, pero me ha tocado ver a discapacitados y a personas de la tercera edad que no pueden, se les com­plica mucho y a veces no hay quién les ayude”, dijo Ulises, uno de los entrevistados.

Y es que se denunció en la redacción de Página 24 Jalisco el problema, por lo cual, dimos un recorrido por diversas estaciones de esta lí­nea de tren ligero, en las que encontramos que en efecto, hay muchos problemas con la funcionalidad para ingresar a las estaciones.

“Es en la Zona Centro donde más falla, también en la de la central nueva, tienen esas fallas (…) miren, está muy bonito el tren, pero de­berían de arreglarlas esto por­que este medio de transporte lo usan no nada más los tapa­tíos, lo usan quienes vienen a la ciudad, y pues cómo que­damos los tapatíos, nos hace ver muy mal”.

Lo anterior, se ha reportado en las redes sociales del Siste­ma de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y también a los representantes del organismo estatal en las mismas estacio­nes del tren, pero la respuesta es siempre la misma: Ningu­na, igual que la solución.

Por ello, ciudadanos hi­cieron un llamado a Diego Monraz Villaseñor, el secre­tario de transporte de Jalisco, al que pidieron que se atien­dan todas las fallas que se presentan en las estaciones del sistema de transporte ya que no sólo es molesto, sino, hasta pernicioso para aque­llos con discapacidades.