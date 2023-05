Arquitecta egresada de la UAG destaca en EU

En su experiencia ha trabajado para grandes proyectos como el Aeropuerto de San Diego y la construcción de edificios comerciales, fábricas y cadenas hoteleras

Beatriz Viedma Cabrera es una arquitecta mexicana originaria de Zacapu, Mi­choacán, con gran prestigio en San Diego, California, en Estados Unidos.

Graduada de la carrera de Arquitectura de la Univer­sidad Autónoma de Guada­lajara (UAG), actualmente tiene a su cargo la presiden­cia de sus propios negocios Archmony Design y The Beauty Tea Company. Con la primera empresa ha he­cho proyectos para el zoo­lógico de San Diego, hizo el Museum of Making Music, así como New Village Arts Theatre, entre otros proyec­tos residenciales y comer­ciales.

A su vez decidió empren­der otro tipo de negocio, el de los tés, y se inspiró por­que le encanta el té y quiso darle un nuevo enfoque a la experiencia y calidad de to­mar esta bebida.

Su carrera ha sido muy diversa, comenzó a traba­jar en Tijuana de dibujante para pequeñas oficinas de arquitectura, con el tiempo fue tomando cargos con más responsabilidad hasta con­vertirse en Project Manager de la construcción de centros comerciales, edificios y otros proyectos relevantes.

Después se fue a vivir a Estados Unidos y trabajó para una gran corporación en San Diego, California, Esta­dos Unidos, en donde cola­boró para el proyecto del Ae­ropuerto de San Diego y en la construcción de edificios federales para el gobierno de Estados Unidos.

“El proyecto del Aero­puerto de San Diego es el proyecto más grande en el que he trabajado y me acuer­do que era un equipo muy grande y eran horas y horas de trabajo; era tan grande el compromiso que teníamos, que desarrollé el poder de la consistencia de decir `pase lo que pase lo vamos a ter­minar´, logramos la meta y fue un proyecto exitoso”, co­mentó Beatriz Cabrera.

Luego, se fue a trabajar a la compañía Taylor Guitars donde era arquitecto de plan­ta responsable de los diseños para Taylor Guitars en San Diego y en Tecate México, la nueva fábrica de dicha com­pañía en México, remodela­ción de la fábrica localizada en Camerún África, entre otros proyectos.

Después se movió a otra empresa para diseñar hoteles y casinos de grandes empre­sas como Sycuan, Caesar´s Palace, Cash Creek casi­no Agua Caliente en Palm Springs.

Como profesionista, ¿cómo te sientes de estar en este punto de tu vida?

“Ha sido una experien­cia muy satisfactoria porque miro atrás cuando era estu­diante y jamás en la vida me hubiera imaginado yo estar haciendo lo de ahorita, es mucho más de lo que yo es­peraba y siento que este país ha sido muy generoso con­migo”.

¿Por qué elegiste estudiar Arquitectura?

“Yo soy artista, me en­canta el dibujo, las artes, los colores y estaba entre Diseño Gráfico, Filosofía y Letras, y Arquitectura. Desde el pri­mer semestre me fascinó la Arquitectura porque tiene mucha historia, tiene mucho significado y es la parte artís­tica, pero también es la parte emocional”.

Luego, la UAG Alumni compartió que decidió es­tudiar su carrera en la UAG porque muchos miembros de su familia estudiaron aquí, y desde pequeña asis­tía a las graduaciones, por lo que se visualizó en esta universidad.

¿Algún recuerdo interesante de tu paso por la UAG?

“Me tocó la Semana de Diseño cuando estuve en la carrera, la verdad que fue un evento inolvidable porque tuve la oportunidad de cola­borar con compañeros que no necesariamente eran de mi carrera, ni de mi semestre, y fue una experiencia muy bo­nita que nunca se me va a ol­vidar”.

Por otra parte, lo apren­dido en la UAG, como los valores que le inculcaron en universidad y el profesio­nalismo de los profesores, le ayudaron a desarrollar su carácter que le ha servido para convertirse en la gran profesionista que es hoy en día.

Asimismo, compartió el siguiente mensaje a los estu­diantes, particularmente de la carrera de Arquitectura: “Que nunca se den por ven­cidos, que nunca acepten un no por respuesta, siempre hay una manera, si alguien te dice que no, tú aférrate al sí, en cada reto hay una so­lución, sólo es cuestión de cambiar el enfoque, la histo­ria y seguir adelante”.