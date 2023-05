Mariguanos se han Apoderado del Parque Las Piedrotas de Tonalá

El Alcalde Sergio Chávez ya ni Caso nos Hace: Vecinas

Por Rafael Hernández Guízar

Un auténtica nido de mari­guanos sigue siendo el parque Las Piedrotas, en el munici­pio de Tonalá, pese a las mu­chas denuncias ciudadanas el ayuntamiento sigue omiso al conflicto.

Tras recibir una denun­cia ciudadana en la redac­ción de Página 24 Jalis­co, acudimos a la zona en cuestión para escuchar las quejas de vecinos y usuarios de este parque de familias que, incluso, han dejado de acudir por temor a las dece­nas de mariguanos que se juntan para “tronárselas” en este sitio y que han hecho su guarida en este lugar.

“Ya tienen tiempo que ni se limpia, además no hay se­guridad. Aquí no se puede pa­sar a cierta hora porque corre uno peligro, además hay mu­cho delincuente”, dijo una de las entrevistadas.

Prefirió no revelar su nombre por temor a represalias pues los drogadictos que a diario van a este parque a fumar mariguana y consumir otras sustancias prohibidas, resultan ser bastante vengati­vas según expuso.

“Más que nada es por se­guridad, porque las familias se supone que deberíamos de poder venir a disfrutar con nuestros hijos, y ya no se pue­de. No hay juegos porque ya se los robaron, antes venían los muchachos a jugar futbol y ya no se puede”, indicó.

El parque entero dejó de ser un espacio sano y adecua­do para las familias, ahora se tornó en un sitio peligroso.

Hasta de día se cometen delitos y aunque la misma ciu­dadanía ha exigido que haya presencia de la policía muni­cipal, nunca acude, es más, son los mismos vecinos quie­nes han tenido que enfrentarse a los adictos y rateros.

Por ello, esta desesperada mujer y otros entrevistados, exigieron a Sergio Chávez Dávalos, su presidente mu­nicipal, que haga cambios inmediatos, que rehabiliten el parque, y que se lleven los desperdicios que se han apila­do con el paso del tiempo