Fastidiados por Vivir en Medio de la Basura, Tonaltecos Amenazan con Tirarla Frente a Casa del Alcalde

“Para que Sienta lo que Nosotros Sentimos”, Truenan

Por Rafael Hernández Guízar

Lleno el piso de agujeros, abarrotadas de basura y con tapas de alcantarillas rotas, lucen las calles del munici­pio de Tonalá.

Lo peor de todo, es que esto sucede en esencia en avenidas principales como Malecón y Río Nilo, mismas por las que debería de estar, al menos, transitables pues por parte del ayuntamiento no se ha justificado la inver­sión de recursos públicos.

“Es que es cada vez algo más increíble, o sea, está en verdad lleno de basura, no­más vea estas calles y díga­me si no le da no sólo pena, sino también asco, ¿quién en su sano juicio va a querer sa­lir así de su casa?, no sé si es que de verdad no les im­porta en el ayuntamiento o si les vale gorro, pero en serio que no se puede vivir así, no es justo para nadie, y ha es­calado poco a poco, cada vez hay más y más problemas y va a llegar el momento en el que ya de plano no se pueda ni pasar”, dijo muy molesto Adrián Domínguez, uno de los vecinos de la zona.

Entrevistado por Página 24 Jalisco, este ciudadano resaltó que es imposible vi­vir así, y que es ya insopor­table, por lo cual hizo una exigencia clara y directa a su presidente municipal Sergio Chávez Dávalos.

“Que ya se ponga a tra­bajar, que no sigan así por­que entonces lo que vamos a hacer, es tener que movilizar gente o no sé, incluso, reco­ger la basura y llevárselas allá a la presidencia municipal, o a su casa, eso sería lo mejor, llevársela a su casa para que sienta lo que sentimos noso­tros y que sepa lo que es vi­vir así, sería muy bueno que se viniera a vivir aquí, yo sin problemas le dejo un espacio en mi departamento, pero eso sí, que deje a sus guaruras y que como cualquiera, se suba al camión y ande por la calle a ver qué piensa de cómo se vive”, indicó.

Pero fue más allá: “Lo que pasa es que hay dos Tonalá, uno que es el maravilloso en la cabeza del presidente, y otro que es el que está todo madreado y que es el que vi­vimos y padecemos todos”.

Cansados de vivir entre la porquería, vecinos y comer­ciantes de la zona, advirtie­ron que de no haber cambios, empezarían con acciones de protesta contra el ayunta­miento.