Peligroso Basurero en la Colonia La Soledad Pone Furiosos a Tonaltecas

Quiero Decirle al Alcalde Sergio Chávez que no sea Güevón, que se Ponga a Trabajar el Güey: Gerardo Ávaloslos

Por Rafael Hernández Guízar

Un basurero clandestino, a la vista de todos, está en las calles de la colonia La Soledad, en las cercanías del mercado municipal de To­nalá, donde las autoridades simplemente no recogen los desperdicios.

Aquí se puede ver de todo, desde bolsas con desperdi­cios, hasta llantas y animales muertos, muebles y costales de escombro; la ciudadanía reclama constantemente al alcalde Sergio Chávez Dá­valos quien simplemente se encoge de hombros y hace caso omiso de las peticiones de sus gobernados.

“Es una porquería lo que estamos viendo, y sabes qué, al presidente le vale madre; si a los pinches cochinos que vi­ven aquí les vale madre y de­jan aquí su pinche basura pues imagínate al presidente, más le vale madre, ni se para aquí ese cabrón”, dijo muy enoja­do Gerardo Ávalos, uno de los vecinos entrevistados.

Y siguió: “Es que es bien puerca la gente, ves que se quejan y se quejan, y luego ves que vienen las cochinas de las vecinas con las bolsas arrastrando, y luego dicen, ah qué cochina la gente, pues si ellas son las que empie­zan, no inventes (…) Pues sí, quiero decirle al alcalde que no la chingue, que pues si ya está en el cargo, pues que se ponga a trabajar el güevón, a ver si yo en el jale (traba­jo) me hago tarugo me van a correr, pues es lo mismo que se merece este güey, así que, pues que vengan a ver qué pasa aquí”, dijo.

Tras recorrer la zona en cuestión, vimos que en los cruces de Malecón y Mago, es donde se concentra la mayor cantidad de basura, en lo que fue una jardinera, y que ahora, es una pila de basura que los vecinos arrojan para no tener los desperdicios en sus casas.

Vecinos entrevistados, refi­rieron que hacen esto, debido a que el servicio de recolec­ción de basura, simplemente es pésimo y que por más que lo han reportado tanto en redes sociales como al mismo ayun­tamiento, la respuesta es siem­pre la misma: Ninguna.

Por ello, el llamado fue al alcalde tonalteca Sergio Chávez Dávalos a quien exi­gieron que mejore el servicio de recolección de basura, y también, que la policía muni­cipal ponga mano dura contra aquellos que cometen esa fal­ta administrativa, abandonar desperdicios en las calles.