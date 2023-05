Diputadas Protestan Porque Quieren Dejarlas Fuera de las Candidaturas de los Ayuntamientos más Importantes

Son Leyes Hechas por Hombres en Beneficio de Hombres: Mara Robles

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a su próxima aprobación en el Congreso de Jalisco, representantes populares de los partidos políticos Hagamos, More­na, Futuro, PRI y PRD se manifestaron en contra de la reforma electoral sobre pari­dad de género; consideraron que esta representa un retro­ceso al no abrir espacios en las candidaturas a mujeres en los municipios más poblados del estado.

En rueda de prensa, la diputada Mara Robles (Ha­gamos) dijo que el dictamen que ya se trabaja en el legis­lativo tiene la ausencia del bloque poblacional para la elección de presidentes mu­nicipales, y la posibilidad de que las listas de representa­ción de los partidos no sean encabezadas por mujeres.

“Una de las modifica­ciones que proponen es que la lista que los partidos presentan para diputados de representación propor­cional sea encabezada por un género distinto en cada elección; en el 2024 lo en­cabezaría una mujer y en la del 2027 un hombre y así. Nosotras consideramos que esto es un retroceso pues los lineamientos para garanti­zar la paridad de género que emitió el IEPC, estaba claro que en las listas debían en­cabezarlas las mujeres y eso le correspondería a las can­didaturas nones”.

Diputadas, regidoras e integrantes de los partidos que se posicionaron consi­deraron que esta reforma lo único que busca es blindar las aspiraciones de candida­tos hombres a las alcaldías más importantes, como lo son Guadalajara, Zapopan o Tlajomulco, ya que con su aprobación se quitaría el candado para que de los 10 municipios más poblados de Jalisco la mitad sean para candidatas mujeres y la otra para hombres.

“De nada sirve que lle­guen las mujeres si no llegan a los municipios más grandes para gobernar. Hay que ser muy claros, ellos dicen que el IEPC sí puede emitir li­neamientos pero si no viene en la ley no vamos a garanti­zar que los partidos políticos estén postulando mujeres. Esto más que un tema técni­co sabemos que tiene un ori­gen político, que es para que las mujeres no lleguemos a estorbarles a gobernar en las ciudades más grandes”, tronó la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fer­nández.

Según la reforma que se ha trabajado en el congreso, el tema de paridad lo quie­ren delimitar con bloques para garantizar paridad ver­tical y horizontal, es decir, los partidos podrán designar candidaturas de acuerdo a los municipios en los que hayan sido más “rentables” en pasados procesos electo­rales.

“Los hombres de los partidos son los que están haciendo esta reforma elec­toral y hoy estamos todas las mujeres de los partidos políticos para decirles que lo que ellos no se esperaban es que estamos articuladas para defender la paridad. Hoy tenemos irrenunciables para la participación política de las mujeres, y es que los bloques de representación proporcional tienen que ser encabezados siempre por las mujeres”, añadió Vale­ria Ávila, vicepresidenta de Hagamos.