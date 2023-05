Voracidad sin Límite de Pablo Lemus, Hasta los Pasillos del Panteón San Andrés Vendió

“Ahora Para Pasar hay que Pisar las Tumbas”

Por Rafael Hernández Guízar

Hasta los pasillos del pan­teón San Andrés en Guadala­jara fueron vendidos, denun­ciaron ayer a Página 24 tapatíos molestos.

Y es que en este cemen­terio que se ubica en la calle Felipe Ángeles al cruce con Pablo Valdez, al oriente de la ciudad, se empezaron a ven­der espacios que eran áreas comunes, pero ya no hay de otra, para ir de un lado a otro del cementerio, se debe de pasar por encima de las tum­bas de los que ahí hicieron su última morada.

“Yo tengo a mi esposa enterrada aquí y me moles­ta mucho que al lado de su tumba empezaron a vender los espacios, era el pasillo, y lo que más me molesta es que ahora para que pasen de un lado a otro tienen ue estar pisando la tumba de mi es­posa, no se vale, se supone cuando vendieron aquí, que iba a haber pasillos, para que la gente pasara, para que la gente tuviera respeto por los difuntos, y ahora no sé si es por la voracidad de los que están en la venta de los espa­cios o por qué, lo que pasa es que están vendiendo en todos lados, no es justo, no nos es­tán respetando los papeles que nos dieron hace muchos años cuando compramos los espacios aquí”, dijo el señor Adalberto González, uno de los ciudadanos que denuncia­ron el caso a Página 24.

“Nosotros queremos que se respeten a los difuntos. Es muy molesto y hasta in­digno que tengan que estar pisando las tumbas, están pisando a la señora, cómo creen que voy a permitir que eso esté pasando, no se puede y no lo voy a permi­tir, entonces, o hacen algo, o de plano que nos den otro espacio en otro lugar porque como digo, no puedo permi­tir que mi señora esté siendo pisada por todo mundo”.

El asunto ya lo habíamos publicado en este diario, y pese a que la autoridad muni­cipal se había comprometido a que esto no sucedería, el problema sigue latente.

Tres ciudadanos denun­ciaron el caso a este repor­tero, y aseguraron que ya interpusieron quejas ante el ayuntamiento, pero no hay respuesta.