Unión Diversa Llama a las Autoridades a Trabajar a Favor de la Comunidad LGBT+

Recordó a Karla y Kenia, Desaparecidas Hace Año

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el marco del Día Inter­nacional contra la Homofo­bia, Transfobia y la Bifobia, que se conmemoró el 17 de mayo, la agrupación Unión Diversa de Jalisco llamó a las autoridades estatales y mu­nicipales a trabajar más en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

La agrupación que vela por los derechos de las personas de la diversidad emitió un posicio­namiento en donde enumeró varios de los grandes pendien­tes que el estado y municipios tienen para con la comunidad, y por los cuales organizacio­nes como la de ellos seguirán luchando hasta conseguir un mundo de iguales.

“En el marco de la con­memoración del Día contra la Homofobia queremos re­cordar que aún tenemos mu­cho que avanzar y mucho por lo que seguir luchando. Hay asignaturas pendientes de los municipios, del estado, del Congreso de Jalisco y del go­bierno federal”.

No dejaron de mencio­nar la gran deuda que tiene el estado para con la familia de Karla y Kenia, las dos jóve­nes trans que desaparecieron hace años y que hasta la fecha no se ha dado con su parade­ro; así como la ausencia de reglamentos en los 125 muni­cipios de Jalisco en contra de la discriminación.

“También exigimos ma­yor protección por parte del estado de Jalisco a defensores de derechos humanos, ya que contamos con tres usuarios del mecanismo nacional por amenazas de muerte y cree­mos que se requiere atención por parte del estado”, aseveró el colectivo.

Lamentaron que todavía hoy en día los registros civiles se sigan negando a registrar a los hijos de madres lesbianas, pues además de revictimi­zar, suscita que docenas de familias recurran al amparo u otros elementos para hacer valer sus derechos.

“No existe la tipificación de crímenes de odio en el estado. No hay políticas públicas para la población LGBT+. No exis­te ninguna legislación que pro­híba y castigue los discursos de odio, mismos que generan vio­lencia. Por ello exigimos cam­pañas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación. La lucha ha sido colectiva, se­guiremos luchando para alcan­zar los derechos para todas las personas LGBT+”.

Por estos y más rezagos, Unión Diversa de Jalisco re­cordó la marcha anual que llevarán a cabo el próximo 10 de junio, con la cual se buscará dar mayor visibili­dad a las mujeres lesbianas del estado.