En Lugar de Enviar a la Policía a Combatir el Hampa, la Utilizan Para Amedrentar a Vecinos de San Rafael

“El Pelón” Alfaro y Pablo Lemus se Pasan: Jaime Aldrete

Por Rafael Hernández Guízar

Aberrante que en Gua­dalajara se haya disparado el robo de catalizadores y computadoras de vehículos, denunció Jaime Aldrete Me­dina, presidente de la Contra­loría Jalisciense de Asuntos Medioambientales.

En entrevista con Página 24, el activista dejó en claro que este nuevo negocio, se detonó con la entrada en vi­gencia de la verificación con­trolada pues cada uno de estos dispositivos, llega a tener un precio de hasta 60 mil pesos en el mercado, en el caso de los catalizadores, y las com­putadoras, pueden tener un precio de hasta 100 mil pesos, según el tipo de vehículo que se trate.

“Pues lo que nosotros que­remos decirle al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que se ponga a trabajar, que él y el gobernador “El Pelón” Alfaro dejen de estar ame­drentando a los vecinos de San Rafael y que muevan a la policía porque, por ejemplo, una persona cercana a mí, gastó 75 mil pesos en arreglar su carro porque le robaron el catalizador y la computadora, y no es broma, eso gastó en la agencia, y no es un carrazo, es un Aveo, entonces, imagínen­se de a cómo sale cuando se trata de un vehículo más cos­toso”, destacó.

Y es que los dispositivos antes mencionados, los cata­lizadores, cuando se trata de camionetas pickp de reciente modelo, por ejemplo, llegan a tener un costo de hasta 60 mil pesos, principalmente, por el tipo de metales que contie­nen, tales como el rodio y el paladio.

Los están robando para tener ese tipo de metales que son carísimos, además tam­bién por el tema de la misma verificación, ojo, no es que la verificación haya alentado, lo que pasa es que muchos ca­rros no tienen catalizador y cuando compras uno pues te cuesta un dineral, al menos los que deben de llevar y que son originales, porque hay al­gunos que no sirven de nada y te cuestan hasta menos de mil pesos, pero claro que no son los que ayudan a que pase la verificación un carro”, siguió.

Por ello, el llamado fue al alcalde tapatío Pablo Lemus, y al mismo gobernador “El Pelón” Alfaro; Jaime Aldrete indicó que debe de activarse la seguridad en las calles y de­jar de amedrentar vecinos con el uso de la fuerza pública.