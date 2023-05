Vecinos: Hasta las Aves han Abandonado el Parque San Rafael por la Tala de Árboles

“Son Chingaderas las que Están Haciendo Alfaro y Lemus”

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos reprobaron la forma en la que el ayun­tamiento y el SIAPA han tratado de concluir con la construcción de un vaso re­gulador en la zona del Par­que San Rafael.

Y es que ante los proble­mas que se dieron el pasa­do lunes en las calles de los alrededores del parque con la presencia de decenas de policías, donde trabajadores del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dejaron a varias personas atrapadas en sus casas pues colocaron unas vallas que impedían la en­trada y salida de vehículos, la ciudadanía reprobó estas acciones.

Por ello, ciudadanos en­trevistados por Página 24, sentenciaron que tanto el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, como el alcalde ta­patío Pablo Lmus Navarro, los trabajadores del SIAPA y los representantes de di­cho organismo, han caído en una serie de delitos reitera­dos que afectan irremedia­blemente tanto al medioam­biente como a los mismos vecinos.

“Pues porque son chinga­deras ¿no?, porque cómo es posible que haya tantos poli­cías ahí cuidando el parque, y no para que no haya delin­cuentes, más bien como para amedrentar a los vecinos, y esas son mamadas, deberían de andar los policías cuidando las calles y no asustando seño­ras”, indicó Armando Urquiza, uno de los entrevistados.

Jaime Hernández, otro de los entrevistados, dijo: “Pues a mí me parece que es muy mala idea estar haciendo eso, porque lo que hemos visto es que hay especies endémicas, aves que estaban allá en el parque y que ahora por andar tumbando tantos árboles ya no están”, señaló.

Al reclamo de las perso­nas, se suman diputados y re­gidores de oposición quienes han puesto sobre la mesa, la posibilidad de que se entable un juicio político contra el al­calde por las omisiones con las que ha manejado el caso.