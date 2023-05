Vecinos del Parque San Rafael, Morena, Futuro y Hagamos les Echan Montón a Alfaro y Lemus

“Basta de Tanto Autoritarismo”, van por Nuevo Amparo Colectivo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque ya tienen resolu­ciones a su favor para frenar las obras del colector pluvial que se hace en la zona, ve­cinos del Parque San Rafael anunciaron que implementa­rán un nuevo amparo colecti­vo con el acompañamiento de diputados locales de Futuro, Hagamos y regidores de Mo­rena en Guadalajara.

Luego de los actos de in­timidación que sufrieron ciu­dadanos de la calle Mariano Azuela hace un par de días, tras las vallas perimetrales que policías colocaron a los alrededores de sus casas para evitar que pasen a las obras del parque, vecinos y activis­tas tacharon de autoritarias estas acciones en su contra por lo que advirtieron que no mermarán la lucha que llevan desde hace años.

Contrario a lo que han di­cho autoridades estatales, ve­cinos aseveraron que la obra no fue suficientemente socia­lizada, que los dejaran sitia­dos no fue más que un acto de represión en su contra y que los trabajos que se hacen por la zona generan vibraciones en sus hogares por lo que hay temor de daños estructurales y hasta derrumbes de viviendas.

“Creo que no merecemos todo este dispositivo policial, merecemos que nos respeten, merecemos que nos cuiden, no que nos acosen. Dicen que no nos están haciendo nada, pero si yo salgo y veo barre­ras y a policías ¿de qué se tra­ta? ¿Es o no es intimidación? ¿Es o no es violación a nues­tros derechos humanos? Están violando las suspensiones”, refirió una de las vecinas.

La regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa, lamentó el autorita­rismo del gobernador Enrique Alfaro y el alcalde Pablo Le­mus; en tanto que la diputada de Hagamos, Mara Robles, no dejó de cuestionar la repre­sión con la que autoridades respondieron en contra de ve­cinos, luego de que la semana pasada el pleno del Congreso de Jalisco aprobara un acuer­do para solicitar explicacio­nes sobre las irregularidades cometidas en torno a las obras del Parque San Rafael.

Dijo que ante el acuerdo aprobado lo que toca aho­ra será visitar a autoridades, como al titular del Siapa, para pedir explicaciones sobre to­das estas obras, en tanto que la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, advirtió que darán acompañamiento a los vecinos en aras de robustecer aún más su lucha.

“Podemos hacer una com­parecencia formal de las au­toridades, principalmente del Siapa, y creo que es acompa­ñar otras visitas que podemos realizar, para solicitar como autoridades a las otras autori­dades que por favor nos rin­dan cuenta de lo que ocurre. Además, el poder trabajar en conjunto, en colectivo, el poder acompañar un amparo más sólido, más amplio, y se­guir con la lucha que ya lle­van de años”.