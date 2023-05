Mi Hija, Regidora por Morena, le Señala sus Corruptelas y el Alcalde de Juanacatlán la Emprende Contra mí Familia

Francisco de la Cerda es una Persona Desquiciada: Santiago Clemente

Por Rafael Hernández Guizar

El presidente municipal de Juanacatlán es denunciado ayer por un ciudadano que, aseguró, es víctima de un abuso de autoridad por parte del edil.

Y es que a decir de San­tiago Clemente Márquez, un ciudadanos avecindado de la cabecera municipal, Fran­cisco de la Cerda, alcalde de Juanacatlán –de extracción panista-, dijo que lo ha que­rido perjudicar a toda costa, pues es papá de una regidora de MORENA que ha eviden­ciado en varias ocasiones ac­tos de corrupción, por lo cual, hace un año, intentó fincarle delitos que nunca cometió ni él, ni su familia.

“Es un corrupto, es una persona desquiciada, creo que enferma y que esa lo­cura lo lleva a hacer cosas que ya no están dentro del razonamiento de un presi­dente municipal. Hace un año estoy seguro de que él inventó una denuncia falsa de robo de un vehículo de nuestra propiedad, enton­ces detienen a mi hija Lady Márquez, es regidora, y en ese momento comproba­mos que no era cierto y que no tenía ningún reporte de robo. Llegaron como a las

10:00 de la mañana y me hablo un hermano mío, me dijo que mi casa estaba rodea­da de policías, salí y les pre­gunté que qué se les ofrecía, porque ya andaban adentro de mi propiedad, y me dijeron que el GPS les marcaba que no estaban dentro de mi pro­piedad, yo les dije que no era cierto”, contestó.

Y siguió: “Yo les dije que se salieran, pero que si traían orden de cateo adelante, llegó entonces la fiscalía y me dijo que no me preocupara, que de una manera, si había orden se iban a pasar, pero yo, la ver­dad, pues desconfió de la po­licía de Juanacatlán porque ha sido usada para hacer cosas indebidas, y como a la media hora, se disculpó el agente de la fiscalía, y me dijo que ellos se retiraban que porque lo que había ahí, no era un delito sino, un tema político de las autoridades municipales, no me dijo más, y qué corrobo­ró el agente de fiscalía, pues que no había ningún delito que perseguir, y que lo de los contenedores que ellos decían era mentira”.

Pero la cosa, no paró ahí. De acuerdo con el entrevista­do por Página 24, luego de este intento fallido por fincar­le cargos de robo de automó­vil y de transporte de carga pesada, la policía lo siguió molestando.

“Después de eso nos si­guieron molestando, y es el presidente municipal. Yo es­toy preocupado porque una persona demente como él, se dedica a hacer cosas indebi­das y nos quiere perjudicar, y que el tema de la regidora es muy independiente a la fa­milia, es de MORENA ella, y si le señala las cosas que son corruptelas, pues es aparte, que demuestre el presidente que ella está mal, pero se me hace preocupante que esté ob­sesionado por querer perjudi­carnos, entonces desde estos medios lo hacemos responsa­ble de lo que nos pueda pasar tanto a mis hijos, como a mis hermanos y sobrinos, y a él lo hago responsable de que nos quieran sembrar algo y, ora, de lo que nos pueda pasar fí­sicamente”.

Hizo pues “responsable” de forma pública al edil, de lo que les pueda pasar a él o a su familia así como a la regidora –su hija- por lo que considera, un acto de revancha política.