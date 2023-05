La Empresa a la que el Municipio le Concesionó los Baños Públicos, es un Fraude: S. Hernández

“Mega Toilet, se Roba Hasta la Energía Eléctrica”, Truena

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque se han detectado una serie de incumplimien­tos, el regidor de Morena en Guadalajara, Salvador Hernández Navarro, solici­tó a la Contraloría Ciuda­dana del municipio realizar una auditoría al contrato de concesión de los baños pú­blicos en los mercados mu­nicipales.

En rueda de prensa se­manal, regidores de oposi­ción en Guadalajara recor­daron que el tema ha sido polémico por sí mismo, ya que en 2016 el ayuntamien­to de Guadalajara autorizó concesionar los baños en los mercados del municipio a la empresa Mega Toilet, por un total de 10 años, en don­de se delimitaron algunos puntos que hasta la fecha no se han implementado, como un sistema de control mecá­nico o digital para contar el número de servicios presta­dos.

A decir de Herrnández Navarro, derivado de este control, el 10 por ciento del ingreso tendría que destinar­se al mejoramiento de todos los baños concesionados, lo que tampoco ha sucedido. Aunado a esto, añadió, se pactó otra contraprestación para que la empresa prestara el servicio sin costo adicio­nal de baños portátiles, en eventos o contingencias, y tampoco se ha cumplido con este compromiso.

Por si no fuera poco, la­mentó, la empresa no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones para con todos los baños como inicialmente se pactó, ya que si bien en su momento se le dio la conce­sión de los baños de 86 mer­cados, luego renunció a 35 y de los 51 en donde debería proporcionar servicio solo operan 28.

También, recordó que la empresa tenía la obligación de pagar el servicio de agua y energía eléctrica, pero tras una revisión se constató que los baños no cuentan con me­didores de la CFE y a todo caso hay instalaciones “col­gadas” de los servicios gene­rales de cada mercado, por lo que al final quien termina cubriendo los costos de esto es el propio municipio.

“De que hay manera de poder sancionar a esta em­presa y, a todo caso, poner a determinación si continúa con la concesión, hay ele­mentos. Pero lo vamos a ha­cer de la manera correcta y vamos a seguir puntualizan­do”, añadió el también presi­dente de la comisión edilicia de Mercados y Centrales de Abastos en el ayuntamiento tapatío.

Tras lamentar que no existe piso parejo en este tipo de situaciones, más cuan­do las concesiones deberían ser de los locatarios y no de particulares, el regidor men­cionó que desde Morena han planteado un proyecto orien­tado a impulsar la equidad económica e igualdad social que podrían beneficiar a mer­cados de la ciudad, pero por desgracia no han prosperado debido a la mayoría de Movi­miento Ciudadano (MC) que impera en el ayuntamiento.

“Estos gobiernos de Mo­vimiento Ciudadano han desarrollado una fuerte in­dustria inmobiliaria y las em­presas dedicadas a este ramo están invirtiendo con apoyo de estas autoridades. Y es aquí en donde yo cuestiono qué debe tener este gobierno municipal. ¿En qué momen­to se convirtió únicamente en oficina de relaciones pú­blicas de intereses privados y de empresas?”, concluyó, tras recalcar la importancia de una auditoría.