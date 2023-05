Urgen Implementar Campañas de Difusión Para Prevenir Violencia y Maltrato Animal

Son Víctima de Muchos abusos: Fabiola Cuan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la necesidad de gene­rar conciencia en la ciudada­nía en un problema cada vez más presente en la sociedad, el pleno del Congreso de Ja­lisco solicitó a los 125 ayun­tamientos de Jalisco el imple­mentar campañas de difusión para prevenir el maltrato y violencia animal.

El acuerdo legislativo, presentado por la diputada Fabiola Cuan Ramírez (MC), expone que desde el siglo pa­sado se ha promovido a nivel mundial los derechos de los animales, los cuales han sido reconocidos por la propia Declaración Universal de los Derechos de los Animales.

De acuerdo al documento, se hace urgente una interven­ción de autoridades, ya que en días pasados se suscitaron varios casos de violencia ani­mal en la entidad -viralizados en redes sociales-, como el de 13 yeguas de 3 y 5 años de edad, rescatadas de un ran­cho en Tonalá y las cuales se encontraban en pésimas con­diciones de salud a falta de alimento y cuidados.

Otros remiten al de la co­lonia Misión del Acueducto (también en Tonalá), en don­de se han presentado varios casos de envenenamiento de gatos a través de comida; el de cachorros mutilados, en abril pasado, solo por diversión de sus dueños; o el de un perro asfixiado por su dueño con la correa, en la zona de Tesistán, por aparentemente haber mor­dido a una persona.

“Lamentablemente estos casos no son aislados, es cada vez más común ver agresio­nes y violencia a todo tipo de animales, no solo perritos sino a cualquier animal que se mantiene bajo resguardo en casas o ranchos. No debe­mos permitir que esto se haga costumbre y normalizar estos casos”, detalló la legisladora emecista.

Mencionó que tener la posibilidad de contar con un mascota implica mucha res­ponsabilidad, pues los anima­les son seres vivos que sien­ten y que como tal merecen también respeto, cuidado y vivir en un ambiente seguro.

“Debemos de seguir sen­sibilizando a nuestra socie­dad de la importancia del buen trato a estos seres vivos sintientes, para no violen­tarlos. Debemos aprender a convivir y respetar la fauna doméstica o silvestre que in­tegra nuestra biodiversidad y que impacta a nuestro medio ambiente. La violencia y el maltrato animal son tipos de violencia que están en la an­tesala de otros tipos de vio­lencia entre seres humanos”, afirmó.