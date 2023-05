No olvidan a mamá

Reportan saldo blanco en panteones de la AMG

Para muchos el 10 de mayo es un día triste, en el que recuerdan que su madre ya no está

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque el 10 de mayo es un día en el que muchos cele­bran, para otros más es un día triste, en el que recuerdan que su madre ya no está, y es en este sentido que jaliscienses se hicieron presentes ayer du­rante el día en los panteones de la ciudad.

Con saldo blanco, de acuerdo a lo reportado por autoridades municipales, ayer en el Día de las Madres miles se dieron cita en los di­ferentes cementerios para re­cordar a quien les dio la vida, ya sea con algunas plegarias, obsequios o las tradicionales flores, en un afán de guardar respeto y luto a uno de los seres más queridos y funda­mentales de la familia.

Hijos, hermanos y nietos, chicos y grandes por igual, fueron los que se vieron deambular para así estar de alguna manera con aquella mujer que en algún momento de sus vidas fungió como el pilar principal de su hogar.

“Ya hace varios años que se nos fue y aquí estamos, fie­les cada año, para traerles sus flores, esas que tanto le gusta­ban. A veces coincidimos to­dos los hermanos, a veces no, pero aquí siempre está uno para recordarla. La extraña­mos”, platicó Gonzalo.

“No faltamos ni un solo día. Siempre (en el Día de las Madres) la pasábamos juntos y ahora que no está también es igual, no la dejamos de recor­dar y aunque es triste que no esté, la tenemos bien presente siempre y este día solo se lo recordamos un poquito más”, añadió María Fernanda.

“Nos venimos un rato para hablar con ella y reírnos como antes lo hacíamos cuando es­tábamos juntos. Recordamos, nos ponemos medio tristes, pero luego nos acordamos que a ella no le hubiera gusta­do vernos así, y al final esto se vuelve una reunión más como si estuviera entre nosotros”, refirió Octavio.

En solitario o familias en­teras, bajo un abrasador sol, fue parte de lo que se vivió en los panteones de Guada­lajara desde muy temprano. Mientras unos se dedicaron a limpiar las tumbas y dejar­las en mejores condiciones, adornándolas con flores, otros tantos más solo se dedicaron a estar presentes en silencio o charlando con algún familiar, recordando algún momento, llenando el ambiente no solo de nostalgia, sino de añoran­za y felicidad por los buenos momentos vividos.

De manera generaliza­da en los cinco panteones de Guadalajara se registró saldo blanco gracias al operativo de seguridad implementado por el municipio. Del sábado al corte de ayer a media tarde se había registrado una afluencia de casi 74 mil personas que acudieron a los cementerios de Guadalajara, Mezquitán, Jar­dín San Joaquín y San Andrés.