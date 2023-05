Chivas cumple 117 años con la ilusión de ser campeones en el Clausura

El 8 de mayo es un día especial en Jalisco, en muchos rincones del país y hasta en otras partes del mundo, pues las Chivas están de manteles largos por su 117 aniversario.

Fundado en 1906 bajo el nombre de Unión Football Club, poco a poco el Club Deportivo Guadalajara tomó una identidad mexicana, que hasta el día de hoy se mantiene y que ha visto pasar títulos, estrellas y momentos de drama, pero que en conjunto forman la historia de uno de los clubes más populares e importantes del balompié nacional.

Y estos festejos para los rojiblancos llegan en medio de la ilusión y el presente que vive el cuadro tapatío, que jugará la Liguilla, tras haberse calificado de forma directa, en este Clausura 2023.

Los dirigidos por Veljko Paunovic finalizaron el torneo regular de la Liga MX con 31 puntos en el tercer puesto, por lo que brincaron el repechaje y se instalaron de forma directa en los cuartos de final.

Y ya con los equipos ganadores en la reclasificación, Chivas conoce que se enfrentará al Atlas en la primera instancia de la Fiesta Grande, con el objetivo de superar al rival del Clásico Tapatío y seguir soñando con el ansiado título 13 en su historia.

Descartan presión

En el Guadalajara siempre han manifestado que llegar a la final es un objetivo a cumplir, que trabajarían desde el arranque del torneo con esa meta clara, pero siempre partido a partido y el técnico Veljko Paunovic, dice que la presión la cambian por otra palabra.

“Nosotros la palabra presión no conocemos aquí, nos gusta usar el término motivación, convertir nuestras expectativas en algo positivo. Eso motiva, excita, te enfoca al objetivo y el objetivo es obvio”.

La última vez que Chivas fue campeón bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, eliminó al Atlas y ahora el estratega precisó que buscarán recuperar ese lugar, levantar la 13 porque en la calle se lo piden y él lo anhela.

“Aparte de los objetivos a corto plazo, tenemos nuestro sueño y nuestra realidad que estamos viviendo, que es jugar esta Liguilla para alcanzar, recuperar el campeón que ha sido este equipo en el pasado, la identidad que es fundamental en este grupo aquí”.

En el redil no habrá ningún tipo de excusa, debe ir por todo y jugando bien al futbol, ya que mencionó el pastor, la dirigencia les ha dado todas las herramientas para desarrollarse muy bien y no habrá en estos cuartos de final, pretexto que valga para no avanzar.

“Creo que nosotros tenemos que confiar en el trabajo que hemos realizado hasta ahora, que nos ha traído hasta aquí. Eso es lo que debemos seguir haciendo y fortalecerlo. Con esto, estoy seguro de que el equipo luego va a asimilar todas las propuestas tácticas, todo el trabajo estratégico que también va a ser importante, la recuperación entre un partido y otro también será muy importante, independientemente del resultado del primer partido, que obviamente es importante no encajar un gol, creo que eso es fundamental”.

TABLA

Los títulos de liga de las Chivas en la era profesional

Estos son los 12 títulos de liga que han ganado las Chivas en la era profesional del futbol mexicano:

Temporada 1956-57 Temporada 1958-59 Temporada 1959-60 Temporada 1960-61 Temporada 1961-62 Temporada 1963-64 Temporada 1964-65 Temporada 1969-70 Temporada 1986-87 Verano 1997 Apertura 2006 Clausura 2017

Chivas, el campeonísimo del futbol mexicano

Uno de los motes que se le ha puesto con la historia al Deportivo Guadalajara es el de ‘Campeonísimo’. Al equipo se le llamó así por la época dorada que vivieron entre los años 1957 y 1970, donde lograron trofeos como:

8 títulos de liga

2 títulos de copa

6 títulos del campeón de campeones

1 títulos de la Concacaf

Fechas y horarios para los cuartos de final del Clausura

Mayo 8, Ciudad de México.- El fin de semana que acaba de terminar se realizaron los cuatro partidos del Repechaje en la Liga MX, por lo que ya están definidos los choques para la primera fase de la Liguilla del Clausura 2023.

De esta reclasificación avanzaron:

PARTIDOS DE IDA

Este es el calendario de los partidos de ida, que se jugarán a media semana:

Santos vs Rayados: Miércoles 10 de mayo / 19:00 horas (Estadio TSM Corona)

Atlético de San Luis vs América: Miércoles 10 de mayo / 21:10 horas (Estadio Alfonso Lastras)

Atlas vs Chivas: Jueves 11 de mayo / 19:00 horas (Estadio Jalisco)

Tigres vs Toluca: Jueves 11 de mayo / 21:10 horas (Estadio Universitario)

Liga MX: Antecedentes de los cruces de los cuartos de final del Clausura 2023 ¿Cómo les ha ido?

PARTIDOS DE VUELTA

Así se jugarán los partidos de vuelta el fin de semana, la última oportunidad para meterse a las semifinales del Clausura 2023.