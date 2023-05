Producción de agave no es sostenible en Jalisco

Morena pide a gobiernos regulación eficiente

Legisladora pide tratamiento adecuado de las vinazas, evitar su descarga directa en cuerpos de agua y sancionar a quienes lo hagan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque se está llegando a un problema que no podrá ser revertido, sobre todo ante el negocio que resulta para muchos, la diputada local de Morena Claudia García Hernández, presentó un punto de acuerdo legislativo para solicitar a las autoridades de los tres niveles de gobierno poner orden en la producción de agave en la entidad.

La propuesta de la morenista hace un llamado urgente a los municipios, estado y federación a coordinarse para que hagan cumplir la ley y eviten plantaciones en terrenos sobreexplotados y deforestados.

También, agregó, pide que se lleve a cabo las acciones correspondientes para revertir el daño ocasionado por el tema y propiciar a su vez la siembra adecuada y una cosecha sostenible del agave en Jalisco; así como asegurar el tratamiento adecuado de las vinazas -desecho que se obtiene para la elaboración del tequila-, evitando la descarga directa en cuerpos de agua y sancionando a quienes lo hagan.

Dijo que aunque la producción de tequila es un orgullo de Jalisco, la generación de un litro suscita 13 de vinaza. De manera general, añadió, se producen más de 13 mil 200 litros de estos desechos por minuto, que si no reciben un manejo adecuado resultan altamente contaminantes.

“Diferentes colectivos ciudadanos y activistas, como Río A.C., dicen que las vinazas no se están tratando adecuadamente y que de este modo la alta producción tequilera propicia un fenómeno de contaminación del agua que está a punto de salirse de control”.

Recordó que instancias internacionales han emitido recomendaciones al gobierno mexicano ante esta preocupante situación, por lo que recalcó la importancia de generar un trabajo coordinado para suscitar un mayor orden y control antes de que sea demasiado tarde.

“La industria tequilera es algo de lo que debemos de sentirnos orgullosos en nuestro estado, sin embargo, eso no debe anular nuestro criterio para ver que si no se maneja de manera responsable, equitativa y respetuosa del medio ambiente, puede resultar contraproducente (…). El momento es ahora, justo cuando hay éxito en la industria para que haya desarrollo económico de la mano del ciudadano y el medio ambiente. En otras palabras, y como dice el dicho, no hay que dormirnos en nuestros laureles”.