Futuro no permitirá planes parciales sin consulta pública

Kumamoto solicitará trasparentar proceso en Zapopan

Se trata de “ponderar primero los intereses de la sociedad y no los intereses de quienes se sienten dueños de la ciudad, de quienes han promovido un desarrollo caótico” en Zapopan

Por Rafael Hernández Guízar

En Zapopan habrá especial atención a la aprobación de los planes parciales, advirtió el regidor zapopano del partido Futuro Pedro Kumamoto.

Ante la denuncia ciudadana de que en el ayuntamiento se planea la publicación de los planes parciales de desarrollo sin consulta pública, es decir, la manera en que podrán construirse nuevos desarrollos de departamentos o instalar bares y restaurantes en toda la ciudad –sin contar con la aprobación de la ciudadanía, de forma arbitraria-, en entrevista exclusiva con Página 24, el regidor de Futuro dejó en claro que no permitirán que haya un atropello como este a la legalidad.

Sentenció que no permitirán que haya beneficios exclusivos para las empresas constructoras a costa de la tranquilidad de los ciudadanos, tal como sucedió en las pasadas administraciones.

“Para nosotros esta es una de las herramientas más importantes que tenemos para discutir cómo queremos que se desarrolle la ciudad, y este acuerdo en común, tiene que ser ponderar primero los intereses de la sociedad y no los intereses de quienes se sienten dueños de la ciudad, de quienes han promovido un desarrollo caótico, entonces, nosotros vamos a estar al pendiente de eso; este proceso de planes parciales aún no se ha aprobado, sin embargo, el proceso sí se aprobó en julio del 2021, por lo que teóricamente estamos en el proceso de análisis, del mismo plan, vamos a pedir la información para tener la claridad de en qué paso se encuentra la elaboración de los planes parciales”, dijo el edil zapopano.

-¿Y de verdad van a contar las opiniones de la gente?

-Desde luego, y quisiera dejarlo muy claro, a nosotros lo que nos mueve al impulsar y pensar que necesitamos un plan parcial, es elaborar un nuevo plan en común, de cómo debe de lucir nuestra ciudad, es un ente que va cambiando constantemente, va modificando sus necesidades, sin embargo, los ciudadanos desde la fracción de Futuro creemos que esto debe de poner primero a quienes viven en la ciudad, a quienes transitan por ella, a quienes podrían utilizar el transporte público, que tengan un espacio de disfrute, no los intereses de los desarrolladores, de quienes patrocinan campañas políticas, y mucho menos de quienes creen que el desarrollo caótico les viene bien.

Pero fue más allá y dejó en claro que ellos como fracción edilicia, estarán con la lupa sobre el tema para impedir que se use al ayuntamiento para enriquecer a grupos determinados de “empresarios” con la transformación de zonas, cambios de usos de suelo, y como ha pasado anteriormente, hasta el aprovechamiento de espacios públicos para intereses privados.

“Nosotros estaremos atentos al desarrollo de los planes parciales, segundo, que hay un compromiso total a que si no hay bases abiertas, una convocatoria realmente abierta para que los vecinos opinen en sus planes parciales, anticipamos un voto en contra, si por el contrario, se construye un proceso de socialización y se pone al centro las necesidades de las personas y no el lucro de unos pocos, podríamos entonces pensar en el futuro”, indicó Kumamoto.

Asimismo, aclaró que en caso de que haya indicios de que se pretende votar algo que no haya tomado en cuenta a la ciudadanía, ellos mismos, en coordinación con los vecinos de diversas zonas de Zapopan, no dudarían en ir directo a los tribunales para tramitar las acciones legales que correspondan, es decir, desde impugnar las decisiones que se tomen, hasta la tramitación de juicios de nulidad o amparos –en los juzgados federales-.

En el mismo tema, lamentó que haya “sigilo” por parte de la Dirección de Comunicación Social de Zapopan, esto, tras habérsenos negado una entrevista para conocer la postura de la administración del alcalde emecista Juan José Frangie, respecto a la señalada denuncia ciudadana.

“En un proceso tan importante como este, lo que se requiere es informar las bases en las que se encuentra el desarrollo del mismo (…) Explicar en qué fase va, y dar la certidumbre para que todo mundo pueda participar. Creo que no se debería de negar a nadie en ningún momento, porque también hay otro tema, y hay un doble racero, es probable que se consideren a unos pocos desarrolladores o personas amigas a tomadores de decisiones y por otro lado se deje fuera a muchos con ese tipo de sigilo, y creo que eso es algo que no podemos permitir”, criticó el regidor de Futuro.

La denuncia de vecinos

El 24 de abril pasado, Página 24 publicó la denunciaron de vecinos de la colonia El Capullo, en que aseguran que el Ayuntamiento de Zapopan podría favorecer de nueva cuenta a constructores al aprobar ilegalmente los planes parciales de desarrollo municipal, sin hacer consulta pública.

Los colonos de esta comunidad, que han luchado por años para evitar que se haga por la avenida Aurelio Ortega un corredor similar al de la avenida Chapultepec en Guadalajara, donde hay de todo tipo de comercio y muchas torres de departamentos -que a la fecha no se permiten en dicho sitio, en Zapopan-, adelantaron que el alcalde emecista Juan José Frangie pretende dar continuidad a lo que inició el ex alcalde Pablo Lemus Navarro –ahora alcalde de Guadalajara-, quien en reiteradas ocasiones permitió que se edificaran torres de departamentos donde estaba prohibido, así como cambios de uso de suelo ilegales.

“No estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Lo que han querido por muchos años es aquí por la avenida Aurelio Ortega colocar diversos negocios y también quieren poner algo similar a lo que hay en Chapultepec, quieren ponernos un Chapultepec aquí y no vamos a permitirlo porque esto va a echar a perder la zona. Han querido poner comercios, de hecho, decían que un corredor gastronómico, y tampoco, porque es darle la puerta a que haya bares, igual que en Chapultepec, y los vecinos no queremos eso. Entonces, lo que se nos dijo por gente que está en el ayuntamiento, que no vamos a decir sus nombres porque se pone en riesgo su trabajo y hasta otras cosas porque son muchos millones de pesos los que se están manejando en esto, es que el ayuntamiento va a publicar los planes parciales sin la consulta que deben de hacer, eso es una ilegalidad y es lo que no queremos que pase, pero como sabemos que se han caracterizado por hacer lo que les da la gana, por eso es que recurrimos a ustedes para que se haga público y que digan del ayuntamiento qué es lo que va a pasar”, indicó José García, uno de los vecinos entrevistados.

Desde la primera ocasión en la que Pablo Lemus Navarro fue presidente municipal de Zapopan, se dio a conocer esta intención que no llegó a concretarse, precisamente por las negativas de los vecinos, quienes incluso se aliaron con otras asociaciones ciudadanas para echar abajo varios cambios de uso de suelo.

De acuerdo con vecinos entrevistados, lo que se pretende es simplemente publicar dichos cambios sin consultar a la ciudadanía.

Lo anterior, en caso de ser cierto, sería arbitrario e ilegal pues contraviene lo dispuesto en el artículo 98, fracción III, del Código Urbano para el Estado de Jalisco que señala:

“Artículo 98. Para elaborar y aprobar el programa municipal de desarrollo urbano, se seguirá el procedimiento siguiente: (…)III. El Ayuntamiento por medio de su comisión en materia de planeación socioeconómica, urbanización y edificación convocarán y coordinarán la consulta pública, a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad”, hasta que se realice dicha consulta, podrán elaborarse dichos planes con los resultados de la consulta, es decir, con las opiniones de los miembros de las comunidades.

Pero va más allá. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 del mismo código, para que los planes municipales sean aprobados, es un requisito indispensable que se apruebe dicha consulta pública.

“Artículo 123. Para aprobar los planes parciales de desarrollo urbano se seguirá el procedimiento siguiente: I. El ayuntamiento aprobará se elabore el plan parcial de desarrollo urbano o su revisión; II. El Presidente Municipal, a través de la dependencia técnica, coordinará la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano; se harán las consultas con los titulares y habitantes de inmuebles, así como a los grupos organizados de la sociedad a quienes corresponda participar de acuerdo al área de aplicación del plan parcial de desarrollo urbano o a las acciones urbanísticas propuestas y se realizarán los estudios que considere necesarios, apoyándose en las comisiones permanentes del Municipio, relacionadas con las actividades objeto del plan parcial de desarrollo urbano; III. Formulado el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano, se remitirá al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para los efectos de su consulta pública, así como el procedimiento señalado en el artículo 98 de este Código”.

En caso de no seguirse esta normativa, sería ilegal, ya que todo habitante tiene derecho a la ciudad.