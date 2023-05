UdeG va al diálogo pero no cederá dignidad ni autonomía

Villanueva: exigiré lo que a la Universidad le corresponde

El rector general presentó su cuarto Informe de actividades; destaca que la comunidad que ha crecido en 42 mil estudiantes sin haber aumentado el presupuesto

Los últimos cuatro años han constituido un gran reto para la Universidad de Guada­lajara (UdeG), pues a pesar de que ha aumentado en espacios, calidad educativa, apoyo a la comunidad y matrícula (que creció en 42 mil estudiantes), los montos presupuestales no corresponden a lo que ocurre en dicha comunidad.

Esto lo informó el Rec­tor General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, durante su cuarto Informe de activi­dades este miércoles, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE).

Villanueva Lomelí asegu­ró que la búsqueda del diálo­go con los gobiernos seguirá siendo una prioridad para exigir lo que a la institución le corresponde, para conti­nuar la misión de hacer lle­gar la educación media supe­rior y superior a las regiones de Jalisco, “hasta que todos los jóvenes tengan un lugar en nuestras aulas”.

“Vamos al diálogo pensan­do en cada uno de los más de 330 mil estudiantes que acu­den a nuestras escuelas; pero, sobre todo, vamos por aque­llos que todavía no pueden es­tar en nuestras aulas. Hoy va­mos al diálogo para construir las tres preparatorias que nos faltan para seguir siendo la única Universidad que admite al 100 por ciento de aspiran­tes; para terminar el CUTlajo­mulco, para construir el CUT­laquepaque y para concretar el CUChapala”.

“Entiendo perfectamente que dialogar no es claudicar, que apertura no es someti­miento, que prudencia no es cobardía. Vamos al diálogo, pero no cederemos ni un milí­metro de dignidad, ni un milí­metro de autonomía”, expresó el Rector General.

Detalló que con austeridad y sin un peso extra se han lo­grado instalar 60 mil butacas nuevas, invertido 64 millones de pesos para renovar 77 labo­ratorios, mejorado el salario de 24 mil trabajadores, dado de­finitividad de contrato a 4 mil 552 trabajadores y renovado 2 mil 800 aulas. Sin embargo, “la austeridad tiene un límite. Estos cuatro años no hemos re­cibido un solo peso extra. Por el contrario, en términos reales tenemos menos dinero que en 2019”, subrayó.

“Porque hay muchos jóve­nes que encuentran obstácu­los para construir su futuro y con una sola persona a la que le cambiemos la vida vale la pena todo el esfuerzo. Vale la pena cualquier diálogo”, recal­có Villanueva Lomelí.

Añadió que no dejará su cargo hasta terminar su admi­nistración, “me quedo porque tenemos que seguir poniendo los cimientos de la Univer­sidad que queremos para los próximos 30 años; me quedo porque ustedes nunca me de­jaron solo, y yo tampoco los pienso dejar”.

La Universidad que atien­de al sector más vulnerable en México

La Red Universitaria de Jalisco es única en su tipo en el país, pues 56 por ciento de sus estudiantes pertenecen al primer quintil de las familias de más bajos ingresos.

“En México, estudian 4 mi­llones 300 mil jóvenes que lo­gran acceder a educación supe­rior; de éstos, sólo 9 por ciento pertenece al primer quintil; esto es, que únicamente 390 mil jóvenes de las familias más necesitadas logran llegar a la universidad”, informó.

“De esos 390 mil jóvenes mexicanos más necesitados, 80 mil estudian en nuestras aulas. Con ello, la Univer­sidad de Guadalajara aporta 20.5 por ciento de estos jó­venes en todo el país. Somos la institución que más movi­lidad social genera en todo México”, recalcó.

La comunidad donde “Nos late servir” a Jalisco

La UdeG se ha distinguido por destinar todos sus recur­sos para ayudar a la sociedad jalisciense por medio de las brigadas “Nos late servir”, que brindan consultas médicas y asesorías nutricionales, psico­lógicas, jurídicas y más en las colonias más vulnerables.

Se brindaron 36 mil 425 servicios a 7 mil 497 perso­nas, de 57 colonias, con el apoyo de 180 brigadistas de diferentes carreras, quienes aportaron 18 mil 820 horas de servicio social.

“Nuestra responsabilidad social es formar con esta sensi­bilidad a cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí donde no lle­gan los servicios que el Estado está obligado a brindar, ahí está la universidad”, externó.

Universidad que crece en espacios

La Red de la UdeG está integrada por 18 centros uni­versitarios, 175 preparatorias, 329 mil 641 estudiantes (52.6 por ciento de todo Jalisco y 38 mil estudiantes más en cuatro años), más de 220 mil egresa­dos en cuatro años, 17 mil 827 integrantes de personal acadé­mico y 10 mil 581 integrantes de personal administrativo.

En lo que va de la adminis­tración de Villanueva Lomelí se construyó sobre 200 mil metros cuadrados; además, se crearon tres nuevos centros universitarios: CUTlajomulco, CUTlaquepaque y CUChapa­la, que podrán admitir a hasta 42 mil jóvenes.

También se lograron siete nuevos módulos y tres pre­paratorias más, que repre­sentan 234 aulas más para atender al 100 por ciento de los aspirantes admitidos al Sistema de Educación Me­dia Superior (SEMS).

“Con esto pudimos sostener la promesa de admitir al 100 por ciento de estudiantes que quieren ingresar a la prepa. En esta administración, a pesar de los malos presupuestos, tene­mos a 42 mil estudiantes más en nuestras aulas”, recalcó el Rector General.

La UdeG es más inclusiva y combate las violencias

La cultura de paz es una bandera que se ha adoptado a lo largo de cuatro años de la actual administración, y se ha consolidado mediante distin­tas iniciativas:

Entró en vigor el Protocolo para prevenir y dar atención de los casos de violencia en la comunidad, que ha derivado en 515 denuncias, de las cua­les se han sancionado a nueve personas al separarlas definiti­vamente de su cargo; 36 perso­nas con suspensión temporal, 64 apercibimientos y 59 medi­das reeducativas.

Para prevenir el acoso y el hostigamiento, 7 mil 594 do­centes y administrativos han tomado cursos y se capacitaron a 110 Primeros contactos para atender a víctimas de violencia en las escuelas. Se creó la Red de Masculinidades Positivas, cuyo fin es reeducar a hombres y frenar la violencia de género. También, desde preparatoria, se implementó una materia so­bre perspectiva de género.

Además, desde el CGU se reconoció al español como segundo idioma para perso­nas con discapacidad auditiva, pues su lengua materna es la LSM. Una medida que le fa­cilitará a todo egresado de la UdeG es la eliminación del certificado de graduado, con lo que el título será un trámite más ágil y en menor tiempo, reduciendo hasta 85 por cien­to el tiempo de expedición del título.

Una institución con alta calidad educativa

La UdeG es una de las ins­tituciones más productivas en materia de investigación. En cuatro años se consolida como el segundo lugar en miembros del Sistema Nacional de Inves­tigadores (SNI) del Conacyt (con mil 986 investigadores) y el primero en posgrados de calidad. El 95.7 por ciento del estudiantado de pregrado cur­sa programas acreditados.

En el ranking QS Star se obtuvieron cinco estrellas, en seis categorías: Docencia; Oportunidades de empleo; En­señanza en línea; Arte y cul­tura; Inclusión; Fortaleza del Programa de Médico, Cirujano y Partero, el único con cinco estrellas en América Latina.

Ricardo Villanueva Lome­lí obtuvo el primer lugar en el Ranking Nacional de Rectores de Universidades Públicas, por la revista Campaings and elections Mexico (C&E), con 53 por ciento de aprobación.

Honra el legado de Raúl Padilla López

Un día como hoy, el 3 de mayo de 1954, nació Raúl Pa­dilla López, quien fue recor­dado por Villanueva Lomelí como “un gigante de mente brillante”, a quien se le dedi­có un minuto de aplausos en el foro universitario debido a su reciente partida.

“La ausencia del licenciado Raúl Padilla es una ausencia que se sentirá en cada centro universitario que está cerca de la casa de nuestros estudiantes y profesores”, recalcó.

Villanueva Lomelí expresó un gran agradecimiento a Raúl Padilla y de paso le hizo una promesa: “En la UdeG nunca dejaremos de soñar, pensar y trabajar en grande”.