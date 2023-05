Cambian ruta de Marcha del Orgullo Guadalajara

Por los daños estructurales en el estacionamiento debajo de Plaza Liberación

Manifestación culminará en la Glorieta de los Desaparecidos, anunciaron activistas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Por los daños estructurales que persisten en el estacio­namiento debajo de la Plaza Liberación, este año la Mar­cha del Orgullo Guadalajara cambiará de ruta; la movili­zación en pos de los dere­chos de la diversidad sexual culminará en la Glorieta de los Desaparecidos, anuncia­ron activistas.

A través de un comunica­do, el colectivo Unión Diver­sa de Jalisco informó que la movilización se tiene planea­da para el sábado 10 de junio a partir de las dos de la tarde, con la finalidad de salir a las tres desde la Glorieta Miner­va. El cambio en el destino fi­nal se vuelve a repetir ya que el año pasado la agrupación señaló el estado no apto de la plaza para recibir a miles de asistentes.

“Esta ruta se contempla este año debido al peligro por el mal estado en que se encuentra el estacionamiento debajo de la Plaza Liberación y que requiere un apuntala­miento especial que cuesta alrededor de 70 mil pesos. No queremos poner en riesgo a ninguna persona, pero tam­poco queremos contribuir a que se siga deteriorando esta plaza con el peso de las per­sonas más el escenario. Pri­mero la seguridad”, refirió el colectivo.

Con la presencia de diver­sos activistas que han enar­bolado la lucha para defender los derechos de la comunidad LGBT+, Unión Diversa de Jalisco detalló que este año el lema de la marcha será “Les­bianas presentes, desde siem­pre”, las cuales serán quienes encabezarán el movimiento.

Tal cual se ha realizado en otras ocasiones, añadieron in­tegrantes, la marcha también estará conformada por miem­bros de la diversidad de la co­munidad wixarika, activistas independientes, defensores de derechos humanos, sindica­tos, académicas, artistas y es­tudiantes, que estarán acom­pañados por los tradicionales carros alegóricos.

Tras recalcar que esta movilización la realizan año con año para visibilizar la causa, llenar las calles de colores y exigir políticas públicas para la población LGBT+, el colectivo enfati­zó que las mujeres lesbianas también existen en Jalisco y por tal seguirán alzando la voz para que se les reconoz­ca ante las problemáticas que enfrentan día con día.

“Seguimos enfrentando violencia y discriminación al intentar registrar a nues­tros hijos en el registro ci­vil; no existen políticas pú­blicas para nosotras; no hay campañas de salud sexual enfocadas en mujeres les­bianas; no existen progra­mas de empoderamiento. Existimos mujeres lesbianas en constante situación de riesgo, pues hemos recibi­do amenazas y por lo tanto exigimos al gobierno del estado de Jalisco garantizar seguridad, justicia y dere­chos para todas las muje­res lesbianas porque hemos existido desde siempre”.