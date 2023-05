En Hagamos eligen 120 Coordinaciones Ejecutivas Municipales

Elecciones 2024

“Si Hagamos decide que nuestro papel es ir en solitario, dejar intacto nuestro concepto político y jugar de a solos, vamos a necesitar solidez y presencia”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a los trabajos que llevan a cabo para fortalecer su estructura interna rumbo a las elecciones del 2024, Hagamos tomó protesta a quienes encabezarán las 120 presidencias de las coordina­ciones ejecutivas municipales del partido.

A decir del presidente del partido, Ernesto Gutiérrez Guízar, con estas nuevas pre­sidencias se podrá afianzar la comunidad del partido para hacer frente a los retos elec­torales del siguiente año, al construir una plataforma más apta a fin de hacer ver a los jaliscienses que en el estado sí hay verdaderas alternati­vas y una oposición respon­sable que sabe hacer política de la buena.

“Para el proceso electo­ral del 2024 nos jugamos el destino colectivo del país y habrá que decidir qué rol ju­garemos. Si Hagamos decide que nuestro papel es ir en so­litario, dejar intacto nuestro concepto político y jugar de a solos, vamos a necesitar solidez y presencia. Pero si determinamos que nos unire­mos a un proyecto de nación, o que haremos acuerdos parciales, que apoyaremos candidaturas federales o ha­remos coaliciones regiona­les, en cualquier caso, nece­sitamos lo mismo: solidez y presencia”.

Tras las recientes declara­ciones del gobernador de Ja­lisco, Enrique Alfaro Ramí­rez, en torno a la Universidad de Guadalajara y su partici­pación en la política con este partido, el dirigente estatal aseveró que el mandatario debe discutir, en todo caso, cualquier cosa con Hagamos ya que se han ganado un lu­gar. Además, insistió, ellos trabajarán para estar prepara­dos ante cualquier escenario.

“No nos lo tomaremos a la ligera. Solos o en equipo, no negociaremos nuestras causas, ni nuestro liderazgo. Vamos a tomar la decisión más afín a nuestra mane­ra de ver el mundo y lo que más convenga a quienes han construido este partido, pero repito, paciencia activa y diá­logo. Diálogo entre nosotros y nosotras, y diálogo con to­dos los proyectos para facili­tar nuestros posibles acuer­dos”.

Durante la primera asam­blea del partido, que se llevó a cabo el sábado, Gutiérrez Guízar no dejó de reconocer el papel que desenvolverán los líderes e integrantes de las coordinaciones ejecuti­vas municipales, no solo por su valentía al conformar uno de los partidos más jóvenes en Jalisco, sino por su pasión desinteresada y su compromi­so al emprender un proyecto con el que muchos soñaron: “Ustedes, que hoy termi­nan su labor como asamblea fundadora de este partido, ustedes que convencieron a nuestras personas candida­tas y que, en algunos casos, asumieron esa misma res­ponsabilidad, ustedes que convencieron de un proyecto político que era apenas un dibujo y una esperanza, us­tedes que no se achicopala­ron frente al reto de sacar los votos para que pudiéramos ganarnos un espacio en la política de Jalisco, serán ya para la historia, los respon­sables del nacimiento y con­solidación de este proyecto político. Jalisco requiere que sigamos siendo oposición, que sigamos proponiendo, que sigamos equilibrando”.