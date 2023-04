Diálogo entre Alfaro y Villanueva fue sobre diferencias

Presupuesto, el siguiente tema; UdeG seguirá con la disputa por 140 mdp

“Con el gobierno federal creo que se nos abrió una oportunidad”: rector

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al señalar que no hablaron de temas presupuestales, el rector general de la Universi­dad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, calificó de buena la reunión que sostuvo este lunes con el gobernador Enrique Alfaro y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; habrá respeto a la autonomía de la máxima casa de estudios, pero no dejarán de pelear los 140 millones de pesos, añadió.

Luego del encuentro con autoridades estatales y fede­rales del que poco se declaró, ayer en entrevista el rector general expresó que será en una reunión posterior en don­de se hablará de presupuestos, puesto que el diálogo pasado se llevó a cabo en un contexto de racionalidad a fin de abor­dar las diferencias que duran­te meses persistieron.

“Lo que yo sí planteé es que yo sí estoy dispuesto a que la defensa de los 140 mi­llones de pesos se haga por la vía jurídica, que ahí va, seguimos trabajando. Yo es­toy mandatado por el consejo universitario para hacer esa defensa hasta la última ins­tancia, pero lo que sí podemos hacer para mejorar el diálogo es acabar con la protesta, que ahorita nos vayamos a dialo­gar y que eso yo creo que la comunidad universitaria po­dría ofrecerlo”, agregó.

Con la suspensión de las manifestaciones diarias que la comunidad universitaria en Casa Jalisco, relató que se realizaban precisamente con la intención de buscar el diá­logo, por lo tanto ahora que ya lo consiguieron es que estas se pueden detener sin proble­mas.

Respecto a la presencia del gobierno federal en dicha reunión, Villanueva Lomelí recalcó la importancia de que acudiera Adán Augusto Ló­pez, ya que lo que se busca es que el residente Andrés Ma­nuel López Obrador conozca el impacto positivo y social que ha tenido la universidad: “Con el gobierno federal creo que ayer se nos abrió una oportunidad para que conoz­can también la parte de la comunidad universitaria. Yo lo he dicho abiertamente, es que esta universidad no es Raúl Padilla, no es Ricardo Villanueva, no es los rectores de los centros, son miles de universitarios que la hacen, y a veces lo que llega a México es solo eso, la parte política y eso me parece muy injusto para una comunidad”.

Aseguró que no se sentará a negociar nada en la cancha de lo político, al manifestar que no aparecerá en ninguna boleta electoral para el 2024, e insistió en que su única la­bor es defender la universidad en favor de toda su comunidad hasta que termine su periodo como rector de la UdeG.

“Justo lo que estoy hacien­do es despolitizar todo antes de llegar a la mesa, porque no quise nunca llegar a esa mesa a negociar políticamen­te. Quise llegar a esa mesa a pedir un trato respetuoso hacia una institución que es autónoma. Y de yo quedarme entre los procesos electorales, si voy a ser candidato o no, si el partido Hagamos o no, es que yo no pienso entrar a ese debate. No pienso platicarlo con nadie porque no lo vamos a hacer”.