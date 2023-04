Con excremento y basura reciben a visitantes en la Central Nueva

Apesta, como el gobierno de Enrique Alfaro

Por Rafael Hernández Guízar

Excremento y basura se en­cuentran por doquier en los al­rededores de la Nueva Central Camionera de Guadalajara. El sitio apesta, como el gobierno del emecista Enrique Alfaro, que al igual que las autorida­des municipales, tiene en el abandono tan importante cen­tro de transporte para la zona metropolitana de Guadalajara.

Usuarios de la central, tu­ristas en general y comercian­tes, lamentaron el desinterés que ha mostrado tanto el go­bierno estatal, el ayuntamiento de Tlaquepaque, así como los empresarios de los que depen­de la central y las dos placas comerciales que están en los alrededores, para que la zona esté en franca decadencia.

“Uh pues ya tiene así años, y cada día está peor, porque aquí como quiera que sea hay un poco de movimiento econó­mico todavía, pero por ejem­plo, a la entrada de la central está como abandonado donde había otra plaza, y ahí se meten los indigentes y los marihuanos (sic), y pues es una cochinada”, dijo muy molesto uno de los co­merciantes de la zona.

Entrevistado por Página 24, este y otros comercian­tes, indicaron que cuando han recurrido a los dueños de los locales comerciales, no hay repuesta, pero la peor parte, según se dijo, es la que respec­ta al ayuntamiento pues: “Di­cen que a ellos no les digamos nada, que no es su responsabi­lidad y que le hagamos como queramos”, agregó.

“Si en el ayuntamiento que deben de mandar a los poli­cías no los van a mandar que porque a ellos no les toca, y cuando vienen los policías así como cosa de milagro uno les dice que por favor hagan algo con los indigentes y dicen que no se los pueden llevar y que no pueden hacer nada tampo­co, pues peor entonces porque qué hacemos, aquí amanece lleno de popo (sic) la calle y tenemos que estar lavando y echando cloro y de todos mo­dos, pues es un espectáculo nada agradable para los turis­tas y los clientes en general, así quién va a querer venir a consumir algo”, lamentó.

En reiteradas ocasiones los comerciantes han tratado de dar a conocer lo que allá suce­de. Han hecho publicaciones en redes sociales privadas –de ellos- y de la autoridad, han acudido de forma directa a la presidencia municipal, hasta han solicitado a través de me­dios de comunicación ayuda, pero la respuesta es siempre la misma: Ninguna.

Por ello, hicieron de nueva cuenta la petición expresa al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, para que pongan orden, pues dicen, que sola­mente se beneficia la autoridad sin proveer de servicios.