Zapopan aprobaría planes parciales de desarrollo “ilegales”

Como Lemus, Frangie quiere favorecer a constructores

El ayuntamiento pretende cambios de uso de suelo “sin la consulta” pública que por ley se establece. Quieren hacer en avenida Aurelio Ortega un corredor similar al de Chapultepec, denuncian vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de Za­popan podría favorecer de nueva cuenta a constructores al aprobar ilegalmente los planes parciales de desarrollo municipal, sin hacer consulta pública, denunciaron vecinos de la colonia El Capullo.

Los colonos de esta comu­nidad, que han luchado por años para evitar que se haga por la avenida Aurelio Orte­ga un corredor similar al de la avenida Chapultepec en Guadalajara, donde hay de todo tipo de comercio y mu­chas torres de departamentos -que a la fecha no se permiten en dicho sitio, en Zapopan-, adelantaron en entrevista con Página 24 que el alcalde emecista Juan José Frangie pretende dar continuidad a lo que inició el ex alcalde Pablo Lemus Navarro –ahora alcal­de de Guadalajara-, quien en reiteradas ocasiones permitió que se edificaran torres de departamentos donde estaba prohibido, así como cambios de uso de suelo ilegales.

“No estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Lo que han querido por muchos años es aquí por la avenida Aurelio Ortega colocar diver­sos negocios y también quieren poner algo similar a lo que hay en Chapultepec, quieren ponernos un Chapultepec aquí y no vamos a permitirlo por­que esto va a echar a perder la zona. Han querido poner co­mercios, de hecho, decían que un corredor gastronómico, y tampoco, porque es darle la puerta a que haya bares, igual que en Chapultepec, y los ve­cinos no queremos eso. En­tonces, lo que se nos dijo por gente que está en el ayunta­miento, que no vamos a decir sus nombres porque se pone en riesgo su trabajo y hasta otras cosas porque son mu­chos millones de pesos los que se están manejando en esto, es que el ayuntamiento va a pu­blicar los planes parciales sin la consulta que deben de ha­cer, eso es una ilegalidad y es lo que no queremos que pase, pero como sabemos que se han caracterizado por hacer lo que les da la gana, por eso es que recurrimos a ustedes para que se haga público y que di­gan del ayuntamiento qué es lo que va a pasar”, indicó José García, uno de los vecinos en­trevistados.

Desde la primera ocasión en la que Pablo Lemus Nava­rro fue presidente municipal de Zapopan, se dio a conocer esta intención que no llegó a concretarse, precisamente por las negativas de los vecinos, quienes incluso se aliaron con otras asociaciones ciudadanas para echar abajo varios cam­bios de uso de suelo.

De acuerdo con vecinos entrevistados, lo que se pre­tende es simplemente publicar dichos cambios sin consultar a la ciudadanía.

Lo anterior, en caso de ser cierto, sería arbitrario e ilegal pues contraviene lo dispuesto en el artículo 98, fracción III, del Código Urbano para el Es­tado de Jalisco que señala:

“Artículo 98. Para elabo­rar y aprobar el programa mu­nicipal de desarrollo urbano, se seguirá el procedimiento siguiente: (…)III. El Ayunta­miento por medio de su comi­sión en materia de planeación socioeconómica, urbaniza­ción y edificación convoca­rán y coordinarán la consulta pública, a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad”, hasta que se realice dicha consulta, podrán elaborarse dichos planes con los resultados de la consulta, es decir, con las opiniones de los miembros de las comuni­dades.

Pero va más allá. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 del mismo código, para que los planes municipales sean aprobados, es un requisito indispensable que se apruebe dicha consulta pública.

“Artículo 123. Para apro­bar los planes parciales de desarrollo urbano se seguirá el procedimiento siguiente: I. El ayuntamiento aprobará se elabore el plan parcial de de­sarrollo urbano o su revisión; II. El Presidente Municipal, a través de la dependencia técni­ca, coordinará la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano; se harán las consultas con los titulares y habitantes de inmuebles, así como a los grupos organizados de la so­ciedad a quienes correspon­da participar de acuerdo al área de aplicación del plan parcial de desarrollo urbano o a las acciones urbanísticas propuestas y se realizarán los estudios que considere ne­cesarios, apoyándose en las comisiones permanentes del Municipio, relacionadas con las actividades objeto del plan parcial de desarrollo urbano; III. Formulado el proyecto de plan parcial de desarrollo ur­bano, se remitirá al Consejo Municipal de Desarrollo Ur­bano, a la Secretaría de Me­dio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para los efectos de su consulta públi­ca, así como el procedimiento señalado en el artículo 98 de este Código”.

En caso de no seguirse esta normativa, sería ilegal, ya que todo habitante tiene derecho a la ciudad.

Cabe recordar que, en el municipio de Guadalajara, por ejemplo, ya fue dejado sin efectos un plan de centro de población por un Tribunal Colegiado toda vez que dicho ordenamiento no cumplía con las exigencias establecidas en el señalado código, lo cual po­dría repetirse en caso de que no se respeten los derechos de la ciudadanía.

Por cierto, los vecinos se dijeron dispuestos a recurrir a los tribunales cuantas veces sea necesario para defender que haya consulta pública y que no se den más cambios de uso de suelo o peor, que se aprueben planes de desarrollo municipal que contravengan su estilo de vida.