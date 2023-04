Alfaro “no pudo regresar la paz y la tranquilidad” a Jalisco

“Ya es tiempo de cambiar de fondo”, advierte Calos Lomelí

“Hay que salir a defender la victoria en 2024, igual que se hizo a nivel federal en 2018, porque hoy México ya es un país diferente y hay bienestar para las familias”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Como parte de las acciones que se llevan a cabo en el esta­do para afianzar el proyecto de nación de Andrés Manuel Ló­pez Obrador, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, sostu­vo un encuentro con militan­tes de Autlán de Navarro.

También con la presencia de simpatizantes y bases del partido del Distrito 18, el re­gidor de Guadalajara aseguró que en 2024 llegará a Jalisco la Cuarta Transformación con justicia y prosperidad para to­dos, pues es lo que se requiere en la entidad a fin de generar un verdadero y necesario cam­bio.

“Sobre quienes gobiernan Jalisco y algunos municipios ya es tiempo de cambiar de fondo la situación porque no quisieron, no supieron o no pudieron regresar la paz y la tranquilidad a quienes habitan en la entidad. Hay que salir a defender la victoria en 2024, igual que se hizo a nivel fede­ral en 2018, porque hoy Méxi­co ya es un país diferente y hay bienestar para las familias”.

Con el recorrido de muni­cipios en Jalisco que ha hecho para multiplicar la fuerza del movimiento que ha transfor­mado a México, el morenista enfatizó que falta aterrizar la Cuarta Transformación, por lo cual se requieren de actores activos para transmitir los be­neficios que se han logrado en este país.

“Muy seguramente en 2024 Morena va a gobernar este es­tado y la gran mayoría de los municipios”, vaticinó, al referir que el próximo año el partido le impondrá una golpiza a Movi­miento Ciudadano, ya que Mo­rena es la única oportunidad de cambio que permite garantizar que llegue a la entidad la justi­cia y la prosperidad.

Al hablar sobre cómo ha caminado por casi 20 años junto a López Obrador, Lo­melí Bolaños no dejó tampoco de convocar a los militantes y simpatizantes de Morena a asumir la responsabilidad que les toca y defender el obrado­rismo, pues el actual ejecutivo federal es quien ha sentado las bases de la Cuarta Transfor­mación, encabezando un hu­manismo mexicano como un proyecto político, económico y social que beneficia a los más pobres.