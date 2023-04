Ayuntamiento abandona mercado de Los Elotes

Locatarios denuncian fallas en drenaje, alumbrado y recolección de basura, entre otros

“El mercado tiene sin mantenimiento cinco años, no se le ha hecho ni pintura”

Por Rafael Hernández Guízar

Caos absoluto se vive en el mercado Ayuntamiento, mejor conocido como el mercado de Los Elotes, en Guadalajara.

Pese a que la administra­ción municipal de Guadalaja­ra cobra a los locatarios por el uso de los espacios dentro del mercado, no hay arreglos, no se cuenta con las condiciones mínimas básicas para que el inmueble pueda funcionar de manera adecuada.

“Lo que pasa es que la tu­bería no está bien, no es sufi­ciente, y al momento de que llueve pues se llena todo de agua. A todos nos perjudica porque tenemos que sacar el agua por donde podemos, está todo muy mal. Otra cosa tam­bién, el área de basura está muy mal, no tenemos un ba­rrendero, velador no tenemos tampoco, hay muchos robos aquí, se meten y roban”, dijo Priscila Vargas, una de las lo­catarias de dicho mercado.

Y agregó: “Tiene que haber alguien que ponga or­den, porque solos no se po­nen de acuerdo los comer­ciantes, pues al presidente municipal le diríamos que nos ayude, que este merca­do es parte de Guadalajara, que es de los más antiguos de Guadalajara y está en muy malas condiciones”

Por su parte, Brenda, otra de las locatarias entrevistadas, indicó que no sirve el drenaje, no hay alumbrado, se les mete el agua y es el sitio donde los vecinos de la colonia arrojan sus desperdicios.

“El mercado tiene sin mantenimiento cinco años, no se le ha hecho ni pintura ni arreglos, se necesita que arre­glen el drenaje, en temporada de lluvias se mete el agua y se sale por el drenaje, y ya viene el temporal. Además se mete la basura y luego los vecinos vienen y dejan aquí afuera la basura, sin ser locatarios, de­jan su basura, hasta llantas y colchones, y del ayuntamiento no se la quieren llevar, porque dicen que no es del mercado, y ahí nos dejan todo. Está muy sucio todo”, dijo.

Pero fue más allá, destaco que las instalaciones eléctri­cas están también en malas condiciones, es decir, hay un completo caos en este sitio.

“Cando nosotros llegamos ya es con luz de día, pero ya por la tarde no hay luz. Aquí hace falta de todo”, dijo.

-¿Y el administrador?

-Viene dos veces a la se­mana. Y nadie hace mejoras notorias y se limitan a decir que no es su área, no hacen nada. Nada más cobran y ya, es lo que hacen.

Desesperados por lo que se vive en este sitio, los loca­tarios hicieron un llamado ur­gente a Pablo Lemus Navarro, el presidente municipal de Guadalajara, le exigieron que haya mantenimiento y que al fin se haga caso a los riesgos que tienen.