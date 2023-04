Prevalece el caos en calles y avenidas de la cabecera de Tonalá

A diario se roban tapas de alcantarillas y bocas de tormenta, denuncian.

“No sé ni cómo le hacen los rateros porque una vez hasta vimos que las soldaron… No sé cómo las desoldaron, pero se las llevaron, nomás no amanecieron” las tapas

Por Rafael Hernández Guízar

Prevalece el caos en calles y avenidas de Tonalá, cercano a la cabecera municipal a dia­rio se roban tapas de alcanta­rillas y de bocas de tormenta.

Lo anterior, además de ser un riesgo porque alguien puede caer en las alcantarillas, es un factor de riesgo también por los accidentes viales que se produ­cen debido a que muchos auto­movilistas, por no caer ejecutan maniobras de último momento que se traduce en choques y atropellamientos.

“Aquí por la de Malecón nomás váyase caminado y se va a dar cuenta de cuántas al­cantarillas no tienen tapa, y de las mismas como alcantarillas, pero grandes, las que le llaman bocas de tormenta, esas tampo­co tienen tapa, y están bien pe­sadas, no sé ni cómo le hacen para llevárselas, para sacarlas y que nadie se dé cuenta, eso es lo que más nos asombra, que nadie sabe nada, nadie ve nada, nadie oye nada, y la policía tampoco”, dijo no de los vecinos entrevis­tados por Pagina 24.

-¿Ya lo han denunciado?

-Uh, a cada rato, pero no pasa nada, a veces se acuerdan de que existimos y vie­nen y las ponen otra vez, pero más se tardan en venir que al día siguiente en ya no estar, no sé ni cómo le hacen los rateros porque una vez has­ta vimos que las soldaron, y pues lo va a creer que se las llevaron, no sé cómo las de­soldaron, pero se las llevaron, nomás no amanecieron.

-¿Y cómo les hace sentir esto?

-Pues cómo, muy enoja­dos, porque la colonia de por sí está fea y con esto más, ahora o nada más es como se vea, es que es peligroso, ya han choca­do por no caerse en los hoyos, y luego, alguien que se caiga, qué barbaridad, eso es muy peligro­so y no están viendo el peligro, hay que adelantarse al peligro, a evitar que eso pase.

Recorrimos la avenida Malecón a lo largo de varias cuadras y constatamos que en efecto, hay muchas alcantari­llas que no tienen tapa, bocas de tormenta que igualmente, son solo un agujero en las ca­lles, incluso el peligro inmi­nente porque algunas de esas bocas de tormenta están muy cercanas al paso peatonal y esto es un factor de riesgo enorme, según los mismos vecinos, quienes hicieron un fuerte reclamo tanto al presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, como al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

También se reclamó a la policía municipal pues por más que se pide que haya vigilancia, la misma simple­mente es inexistente, robarse una tapa de alcantarilla, que es sumamente pesada, resul­ta fácil para los amantes de lo ajeno, quienes de noche hacen de las suyas con total impunidad.