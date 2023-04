Policía Estatal cuida a empresarios y amedrenta al pueblo

Denuncian represión contra manifestantes en vereficentros

“Hay diario decenas de patrullas en las manifestaciones, como si fuera muy peligroso el pueblo enojado”

Por Rafael Hernández Guízar

En Jalisco la Policía Esta­tal se dedica a cuidar empre­sarios, no a la ciudadanía, de­nunciaron ambientalistas.

Y es que el pasado mar­tes una manifestación acu­dió a dos centros de veri­ficación de la ciudad, uno ubicado sobre la carretera libre a Zapotlanejo, otro, en Tlajomulco de Zúñiga, pero en ambos casos la Policía Estatal acudió para reprimir a los manifestantes.

“A través de su medio queremos darle las gracias al gobierno del estado y so­bre todo nuestro gobernador porque siempre parece que se preocupa mucho por la seguridad de los manifes­tantes, porque nos manda a cientos de policías para que la gente tenga miedo, o sea que parece que la seguridad en el estado está a toda ma­dre y no se necesitan poli­cías en otro lado. Entonces yo creo que ya no hay pro­blemas de desaparecidos ni tampoco de narcotráfico ni de ningún tipo de violencia en Jalisco para que los poli­cías del gobierno del Estado sean utilizados para reprimir a los ciudadanos, qué bonita chingadera (sic) “, denunció ayer Jaime Aldrete Medina, presidente de la Coordina­dora Jalisciense de Asuntos Medioambientales.

Y siguió: “Se dedican a cuidar un centro de verifica­ción que pertenece a empre­sarios extranjeros, hay diario decenas de patrullas en las manifestaciones, como si fue­ra muy peligroso el pueblo enojado; ese es miedo repri­mido, y hay que preguntarnos por qué, no es porque estén haciendo bien las cosas, ver­dad. Si el gobernador fuera consciente entendería que el pueblo no se niega afinar, pero no va a aceptar estas chin­gaderas, es un programa que no funciona, es un programa desafinado, una babosada que tampoco los diputados han querido arreglar”.

La manifestación se reali­zó sin sobresalto un día des­pués, y tanto Jaime Aldrete, como Aldair Robles, el diri­gente del Movimiento Anti­verificación Jalisco, declara­ron a la redacción de Página 24 para sentenciar que ya se echaron a andar proyectos legales que tienen por objeto frenar de tajo la verificación.

No solo serán manifesta­ciones y amparos colectivos, además se planea un reem­placamiento masivo en otros estados.

La intención, es cerrar el recurso del ciudadano lo más posible al gobierno estatal.