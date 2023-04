Liberan a joven que apuñaló a su mamá, la activista Katia Rodríguez

Exige protección para su familia y testigos

Por Gloria Reza

(apro).– La jueza Laila Adriana Cholula Villa, del Centro de Justicia para la Mujer, otorgó la suspensión provisional del proceso -en consecuencia se le da su liber­tad- a Santiago G. a quien su mamá, la activista Katia Ro­dríguez, acusó de intento de feminicidio.

La jueza concedió la liber­tad a Santiago, a cambio de una serie de condiciones, entre ellas, no acercarse a la víctima ni a su domicilio, no consumir drogas, ni abusar del alcohol, y realizar la reparación del daño. Si incumple alguna de las me­didas se reabre el proceso.

Exijo protección para mi, mis hijos, mi ex Edgar y to­dos los testigos en mi carpeta de investigación, mi vida y la de todos está en peligro inmi­nente. Mi ex marido César G. tiene poder económico y los abogados Xaman Mc Gregor así como amistades de mi hijo me están amenazando.… pic. twitter.com/3RkUxXGOfX

Previo a la audiencia, la víctima advirtió públicamente que si la juez liberaba a su hijo dejaría un grave precedente en Jalisco, puesto que “cualquier hombre violento que quiera matar a una mujer a su alre­dedor, sabrá que puede quedar libre, así lo detengan en fla­grancia como a mi hijo, inclu­so aumentará la violencia de género en este estado, puesto que se les hará más fácil atacar mujeres”.

Yo no tengo la culpa de que mi hijo Santiago haya querido matarme, ya no controlaba la ira, sus adicciones, su ansie­dad, luche por salvarlo, pero no lo logre. Mi hijo mentía in­cluso a mi tmb. Era y ex un ex­perto manipulador, para lograr seguir consumiendo, se ponía de Víctima con… pic.twitter. com/3o8dMnUbhF

