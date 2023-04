Repudian asesinato de familia antorchista en Guerrero

Antorcha Campesina de Jalisco anuncia movilizaciones en los 32 estados

Padre y madre “fueron asesinados con golpes en la cabeza y que el pequeño de apenas siete años fue muerto por asfixia”

Por Rafael Hernández Guízar

El asesinato de una familia la semana pasada en el estado de Guerrero, será motivo de una concentración a escala nacional del movimiento antorchista.

Se trata de una familia que pertenecía al movimiento An­torcha Campesina, dos líderes –esposo y esposa- de dos co­munidades del estado, y su hijo de siete años.

Teófilo Flores Luna, repre­sentante del comité estatal an­torchista en Jalisco, indicó que hay muestras claras de que no fue un accidente, sino que fue­ron brutalmente asesinados.

“Nosotros queremos mani­festar nuestro repudio sobre el asesinato de una familia en el estado de Guerrero, del señor Conrado, la señora Mercedes y su hijo. Es común este tipo de acontecimientos en el país, pero en eta ocasión le tocó a una familia antorchista y ambos eran líderes en ese estado, hoy queremos hacer público que lo que se especuló en un inicio, lo que pasó el martes 11 que es cuando llegó el compa­ñero a su casa en Chilpancingo, él no se caracterizaba por andar en fiestas o consumir drogas, era cortés y responsable, y que no llegara generó inquietud en los compañeros y se dieron a la tarea de encontrarlo al día si­guiente. Se reportó un accidente en una barranca se encontró un vehículo siniestrado supuesta­mente, tres cuerpos sin vida, sin embargo, el día viernes, cuando se tuvieron los resultados de las autopsias, se supo que no fue un accidente, las fotografías y comentarios, y la información en redes sociales, nos generó du­das, porque el vehículo no pre­sentaba el deterioro que efecti­vamente presentara huellas de una volcadura”.

Agregó que el gobierno estatal ya tiene las pruebas de que fueron molidos a golpes en la cabeza, el hijo, muerto por asfixia, pero al momen­to, no hay movimiento en la carpeta de investigación que lleve a indicios al menos del posible atacante.

“El techo no tenía avería alguna, los cristales no estaban rotos, los cuerpos estaban en el asiento trasero, y los resultados arrojaron que fueron asesinados con golpes en la cabeza y que el pequeño de apenas siete años fue muerto por asfixia, nuestra exigencia es saber quién fue. Sabemos que la situación en México es fuerte, que la segu­ridad está muy deteriorada, hay miles que han sufrido cosas así, ahora nos toca a nosotros sufrir esa agresión, y haciendo uso de la solidaridad que nos caracteri­za, queremos decirles que esta­mos convencidos de que esto es resultado de la lucha social”.

Por ello, en los 32 estados del país, habrá movilizaciones, incluyendo a Jalisco: “Estamos exigiéndole al estado de Gue­rrero que se enfoque, que haga uso de todos los recursos y me­dios que tiene el gobierno, para dar puntual castigo. Esto se está anunciando en las 32 entidades del país, y si no hay respuesta puntual vamos a tener que ha­cer uso de los recursos que te­nemos. Vamos a concentrarnos en la ciudad de Chilpancingo para que no se haga teatro de esto, que no se deje en el olvi­do”, dijo.

Trascendió que podría ha­ber manifestaciones en las se­des de palacio federal en los 32 estados, así como una caravana para presionar mediática y so­cialmente al gobierno de Gue­rrero.