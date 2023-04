Proponen crear policía cívica

Atenderían faltas a la ley de justicia cívica

Utilizarían a los elementos existentes de la Comisaría de Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

Un nuevo cuerpo de poli­cía podría empezar a patrullar Guadalajara, se trata de la policía cívica, que atendería problemas comunes como el grafiti, la basura y diversas faltas a la ley de justicia cí­vica.

La iniciativa está por pa­sar al pleno del ayuntamiento y con ello, una prueba piloto que empezaría en el Centro de la ciudad, según lo dio a conocer el regidor emecista Rafael Barrios Dávila.

“Guadalajara es una ciu­dad hermosa y la debemos de cuidar todos, entonces cuan­do una persona grafitea un punto limpio, una obra, pues es invitarlo a que no lo haga, esta policía va a apoyarnos en eso. Para que sea una realidad esta policía cívica, estamos a punto de conocer por parte de Comisaría y la Dirección de Justicia Cívica Municipal sus puntos, para después aprobar­la en la comisión de justicia y después poder pasarla al pleno para que quede integrada (…) Es buscar el civismo, el res­peto, creo que eso nos lleva a cuidar a nuestra ciudad, apren­der a convivir sanamente con los demás, eso queremos, que sea una herramienta esta po­licía cívica, no solamente co­brar multas por infracciones, que la gente que tiró basura, que rayó una escultura, pues que no lo vuelva a hacer, por convicción, no porque le co­bramos una multa, que haya ese amor a su ciudad y a los demás, son herramientas que nos pueden ayudar mu­cho”, dijo en entrevista con Página 24.

Asimismo, resaltó que di­cho cuerpo de policía sería especializado en cultura cívi­ca, aunque iniciaría con los mismos elementos que ya se tienen en la comisaría general de seguridad pública.

“Que sea una policía espe­cializada como lo es la poli­cía turística, es para conver­sar con el ciudadano y que la vea como una policía cercana a ellos, no como represores (…) Se va a poder pagar con trabajo comunitario, con di­nero (las multas), pero prin­cipalmente es invitarlos a una plática para decirles que no es correcto que se maltrate a la ciudad”, indicó.

De acuerdo con el edil, ha­brá una prueba piloto que ini­ciará en el centro de la ciudad, luego, se trasladaría al anda­dor de Chapultepec y otras zonas turísticas.

“Lo hemos platicado con la gente, y lo ven bien, los empresarios lo ven con bue­nos ojos, las mismas depen­dencias, como que puede ser algo que valga la pena. Vamos a iniciar con los mismos ele­mentos que tiene la comisa­ría, ya en su momento como se vaya integrado la plantilla iremos mandando policías es­pecializados”, según dijo el emecista.

Esperarían que en aproxi­madamente un mes la pro­puesta pase al pleno del ayun­tamiento para su discusión y aprobación.